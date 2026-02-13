【長崎歴史文化博物館】入館者850万人達成セレモニー開催
株式会社乃村工藝社
日 時： 2026年2月20日（金）13:00～（予定）
800万人達成セレモニーの様子（2024年1月22日）
長崎歴史文化博物館
長崎の海外交流史をテーマに貴重な歴史資料や美術作品を展示。江戸時代には長崎奉行所があり、敷地内にその一部も復元。歴史を楽しく学ぶゾーンや多彩な企画展・イベントも充実！
おかげさまで長崎歴史文化博物館は、2005年11月3日の開館以来、2026年2月20日に総入館者が850万人に達する見込みとなりました。これを記念し、セレモニーを執り行います。
ご多用中とは存じますが、ぜひ、この機会にご取材いただきますよう、お願い申し上げます。
総入館者850万人達成セレモニー
会 場： 長崎歴史文化博物館 1階エントランスホール
内 容： 850万人目のお客様に、記念品を贈呈します
所在地：〒850-0007 長崎県長崎市立山1丁目1番1号
連絡先：TEL 095-818-8366
FAX 095-818-8407
E-mail info-his@nmhc.jp
URL：https://www.nmhc.jp/