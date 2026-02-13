AICX協会、国内初となるAIエージェント実装人材の資格制度を創設｜設計と実装を分離した人材基準を提示

一般社団法人AICX協会

一般社団法人AICX協会（東京都、代表理事：小栗 伸／小澤 健祐、以下、AICX協会）は、AIエージェント実装人材を認定する新資格制度「AIエージェント・ストラテジスト」「AIエージェント・アーキテクト」を創設しました。本資格は、AIエージェントの企業実装に特化し、戦略設計と実装を分離した資格体系として国内初※1となります。

「AIエージェント・ストラテジスト」は、第1回試験を2026年6月中旬にオンライン形式で実施予定です。本日より、公式テキストの先行提供を含むウェイティングリスト登録の受付を開始します。

なお、「AIエージェント・アーキテクト」の実施については、追って公表します。

生成AIの企業活用が進む中、AIは企業において「個人のツール」から「組織のインフラ」へと活用領域が拡大しています。本資格制度は、業務を分解し、戦略設計と実装を担う専門人材の育成を通じ、企業におけるAIエージェント活用を持続的な業務基盤として定着させることを目的としています。

■ 背景｜生成AI導入は進むが成果創出には格差

生成AIの活用は日本企業でも進みつつある一方で、成果創出には大きな差が生じています。PwC Japanグループが公開した「生成AIに関する実態調査2025春」※2では、日本企業の生成AI活用は一定水準で進んでいるものの、「期待を上回る効果」を実感している企業は13％にとどまるとの分析も示されています。

同調査では、高い効果を上げている企業ほど、生成AIを単なる効率化ツールではなく業務や事業構造の変革手段として捉え、業務プロセスへの本格的な組み込みやガバナンス体制の整備を進めている点が指摘されています。これは、多くの企業がAIエージェントの“導入”段階から“成果創出”段階へ移行する過程で、構造的な課題に直面していることを示唆しています。

AICX協会が企業とともにAIエージェントの設計・実装を進める中でも、次のような課題が共通して見られました。

- AI導入の戦略設計と実装が分断されている- 業務プロセス全体への統合が進まない- 組織としての評価基準が不足している

当協会が、防衛装備庁におけるAI関連プロジェクトや医療領域でのAIエージェントプラットフォーム構築など、分野横断でAIエージェントの設計・実装に取り組んできた実務知見を踏まえ、企業内で再現可能な人材基準として本資格制度を設計しました。

こうした課題認識は、AICX協会がこれまで実施してきたコミュニティ活動や企業向けカンファレンスの中でも共通して挙がっており、2026年2月1日時点で法人会員306社（会員1,674名）、カンファレンス参加者数15,484名にのぼる実務者から、設計と実装を体系化した人材基準への要望が高まっていました。

■ 資格制度｜戦略設計と実装を分離した2つの役割

本資格は、企業内で役割が分かれやすい「戦略設計」と「実装」を明確に分離した資格です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/155740/table/99_1_8db6274aabf5f240aac24885be3f18ec.jpg?v=202602131151 ]

この資格では、カスタム型のチャットボット（ChatGPTのGPTsやGeminiのGemが該当）や、活用が進むワークフロー型のAIエージェントを中心としながら、汎用的なAIエージェントも含めてカリキュラムを構築しています。

■ 制度の特徴｜AI実装を前提とした実務人材基準

■ 試験スケジュール

- AIエージェント実装を前提としたスキル体系業務文脈を踏まえ、AIが実行可能なAIエージェント（ワークフロー）を設計・実装する能力を評価します。- BPRと組織変革を含む実務知識AI導入前の業務設計や暗黙知の形式知化までを含む体系です。- 組織横断的なガバナンス視点ツール乱立やサイロ化を防ぎ、全社的な生成AI活用を推進します。- 2026年2月13日：ウェイティングリスト登録受付開始（公式テキスト先行提供）- 2026年3月上旬：試験詳細公開- 2026年6月中旬：「AIエージェント・ストラテジスト」第1回試験実施（オンライン形式）

※「AIエージェント・アーキテクト」に関しての詳細なスケジュールは追って公開いたします。

なお、本資格は個人受験に加え、企業・団体単位での受験制度の導入も予定しており、社内AI人材育成プログラムとしての活用を想定しています。AICX協会の法人会員基盤および、企業研修ニーズを踏まえ、3年間で累計約10,000名規模の受験を想定しています。

ウェイティングリスト登録はこちら :https://forms.gle/bLqGJVnP5Z4TDMCU8

■ 代表理事コメント（小澤 健祐）

AIは個人の生産性向上ツールから、組織の意思決定や業務構造そのものを変える基盤へと移行しています。

AICX協会では、顧客体験とAIを統合しながら企業の価値創出を再設計する流れが加速しており、人材の役割定義そのものを更新する必要が生まれています。

本資格は、AI時代における新しい組織実装人材の基準を提示するものです。

■ 代表理事コメント（小栗 伸）

企業の現場では、AIツールの導入が進む一方で、ROI設計や業務分解が十分に行われないままプロジェクトが進み、成果創出につながりにくいケースも多く見られます。特に戦略設計と実装運用の分断が大きな障壁になっています。

本制度では、企業がAIを継続的に活用できるよう、現場課題に基づいた実務人材の基準を整理しました。

■ 特記

※1 AICX協会調べ。AIエージェントの企業実装に特化し、戦略設計と実装を分離した資格体系として国内初（2026年2月時点）

※2 PwC Japanグループ「生成AIに関する実態調査2025春」

https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/thoughtleadership/generative-ai-survey2025.html

■ お問い合わせ

一般社団法人AICX協会 AIエージェント資格担当

support@aicx.jp

■ 一般社団法人AICX協会

一般社団法人AICX協会（AI Customer Experience Consortium）は、「分断を超え、体験を変える」をミッションに掲げ、AIエージェントの社会実装を推進するために設立された業界団体です。AIエージェントを活用した顧客接点の在り方を進化させ、より良い顧客体験を実現するために、研究・普及・実践のさまざまな活動を行っています。

- 生成AI技術の実践的な応用を促進する教育・研修プログラムの提供- 顧客データ統合プラットフォームの構築- 普及支援、業界標準の策定を通じた健全な市場形成- 企業間連携の推進やカンファレンス・セミナーの開催

これらの取り組みを通じて、組織や業界の垣根を超えた統合的なアプローチを実現します。さらに、顧客一人ひとりに価値ある、一貫性のある体験を提供できる社会の実現を目指してまいります。

名称 ： 一般社団法人AICX協会

設立 ： 2025年1月

住所 ： 〒160-0023 東京都新宿区西新宿三丁目3番13号 西新宿水間ビル6階

URL ： https://aicx.jp