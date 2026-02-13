令和のバッジは動く！変わる！推しの画像を自由にバッジにできる「デジ推しバッジ」
株式会社UI
画像切替、スライドショー
画像転送はスマホから簡単に
GIFアニメーションや動画も
いろいろな用途に使用できる
推し活
応援しているチームや所属チーム
ペット
QRコード イベントなどで表示しておけば手軽にアクセスできます。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/43758/table/154_1_6caef42e2a17d0c84bc5ad681c258dca.jpg?v=202602130451 ]
デジ推しバッジは、ディスプレイがあるバッジです。
推しのアイドルやキャラクター、かわいいペット、お子様や応援しているチーム、所属チームロゴなど好きな画像を簡単にバッジに写しだすことができます。
クラウドファンディング CAMPFIRE（プロジェクトは3/23まで）
https://camp-fire.jp/projects/926584/view
画像をバッジに転送すれば、どこでもすぐに画像を切替て表示することができます。
その日の気分や場所や時間、合う仲間などに合わせて画像を変更できます。
画面を指でスクロールするだけで画像の切替が簡単です。
スライドショー登録しておけば、一定秒数で画像を自動切替。
■転送方法（スマホから転送）
１．スマートフォンにアプリをインストール（ios/Android）
２．バッジの電源を入れ、受信モード
３．アプリから画像を選択して転送
■バッジ同士でも転送できる
同じバッジを持っている人同士、画像の転送が可能です。
気に入った画像を同じ推し仲間と共有したり、家族間で写真を共有することができます。
デジバッジだからGIFアニメーションで画像が動いたり、3秒までの動画なら表示させることができます。注目を集めること間違いありません！
子どもの写真や子どもが書いた似顔絵、店舗で自己紹介の名札、カラーモードなどなど使い方はいろいろ。
■販売先
クラウドファンディング
https://camp-fire.jp/projects/926584/view