船橋ケイバ 第12回開催〔3月9日（月）～3月13日（金）〕第12回はダイオライト記念（JpnII）・ネクストスター東日本（SIII）が開催！

船橋ケイバでは、令和7年度第12回開催を3月9日（月）から3月13日（金）まで実施いたします。

今開催は、3月11日（水）に「ダイオライト記念（JpnII）」、3月12日（木）に「ネクストスター東日本（SIII）」がいよいよ開催されます。

開催期間中は、「ダイオライト記念 スペシャル抽選会」をはじめ、キャロッタふわふわランドやビギナーズカウンターなど、競馬初心者の方からお子様まで、ご家族そろって楽しめるイベントを多数ご用意しています。

レースの臨場感と場内イベントの両方を堪能できる、3月の船橋ケイバにぜひご注目ください。

■ダイオライト記念（JpnII）とは

本競走は、ダートグレード競走では数少ない、2400mの長距離で行われる重賞競走です。スタミナと持久力が求められる条件のもと、JRA所属馬と地方所属馬が激突する一戦として知られています。

レース名は、千葉県ゆかりの三冠馬・セントライトの父名に由来しており、船橋競馬場を代表する伝統ある重賞の一つです。船橋所属馬にとっても輝かしい歴史を持つレースで、過去にはアブクマポーロやフリオーソといった名馬が優勝馬として名を連ねています。

また、本競走で上位に入った地方所属馬には、交流重賞「川崎記念（JpnI）」への優先出走権が与えられるため、南関東古馬路線における重要なステップレースとして位置づけられています。

■ネクストスター東日本（SIII）とは

ネクストスター東日本は、2024年に新設された3歳馬による1200mの短距離重賞競走です。東日本ブロックにおける次世代のスピードスター発掘を目的として創設されました。本競走は、浦和・船橋・川崎の3競馬場による持ち回り開催制が採用されており、今年は船橋競馬場を舞台に実施されます。各場で異なるコース形態が勝敗に影響を与える点も、本競走の大きな特徴です。

なお、本レースの優勝馬には、全国区の舞台である交流重賞「兵庫チャンピオンシップ（JpnII）」への優先出走権が付与され、若駒たちにとって飛躍のきっかけとなる一戦となっています。

■第12回本場開催日イベント（予定）

※実施日や場所については、3/4（水）配信予定の確定版リリースをご確認ください。

◎レースもイベントも楽しめる、春の船橋競馬。

本開催ではお子様に人気の「キャロッタふわふわランド」や「キャロッタグリーティング」をはじめ、競馬ビギナーの方向けの「ビギナーズカウンター」を設置するなど、ご家族皆さまでお楽しみいただけるイベントを多数実施いたします。

また、場内にはスイーツを含むキッチンカーも出店予定。

重賞レースの迫力とともに、場内イベントやグルメも満喫できる、春の船橋ケイバをぜひお楽しみください。

◎キャロッタふわふわランド

お子様に大人気！キャロッタのオリジナルふわふわ遊具で遊ぼう！

対象：キャロッタふわふわランドは3歳以上のお子様、その他遊具は未就学児のお子様

◎キャロッタグリーティング

人気のキャロッタが登場！キャロッタと一緒に写真を撮ろう！

実施場所：キャロッタ門広場付近（※雨天時はスタンド3Ｆデッキ）

◎ビギナーズカウンター

マークカードの記入方法から船橋ケイバの楽しみ方まで、

幅広くビギナーの方にレクチャー＆サポートするブースを設置！

◎そのほか、おなじみのイベントも盛りだくさん！新しいイベントも企画中なのでお楽しみに！

・ハートビートセンター

・女性専用ラウンジ

・キッズスペース

・キッチンカー（スイーツも登場！）

※内容は変更になる可能性がございます。ご了承ください。

◎ハートビートライブもお楽しみに！

※記載の情報は変更になる場合がございます。

※その他詳細につきましては後日、確定版のイベント情報を配信いたします。

