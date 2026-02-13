休園日のパークが、人命救助の現場になる１日GRIMP JAPAN ロープレスキュー世界大会を開催！２０２６年３月１８日（水・休園日）動物＆遊園地エリアも特別に楽しめます

株式会社アワーズ

アドベンチャーワールド（和歌山県白浜町）は、２０２６年３月１８日（水）にGRIMPJAPAN２０２６実行委員会主催のもと開催される日本最大規模のロープレスキュー国際競技会「GRIMP JAPAN ２０２６」に協力いたします。本大会は、国内外から集結した救助のスペシャリストたちがパーク内の広大なフィールドを舞台に、高度な救助技術を競い合うものです。当日は休園日のパークを特別に開放し、競技観戦に加え、一部の動物公開（エリア制限あり）や遊園地アトラクション、フード・ギフトショップ（一部営業）など１日限定の特別な体験を提供します。

■ 大会開催の背景と目的

GRIMP JAPANは、現役消防士のロープレスキュー技術の向上と国際的な情報共有を目的に開催されている国際競技会です。競技では、スピードや派手さではなく、安全性・判断力・チームワークが重視されます。本大会は２０２６年３月１６日（月）～１８日（水）の３日間で開催され、前半２日間は田辺エリア、最終日は白浜エリアを舞台に実施します。競技の公平性および安全確保の観点から、具体的な実施場所や想定内容は事前に公開されません。

■ 大会の見どころ

・海外６チームを含む全２４の精鋭チームが集結します。

・非日常の救助シチュエーションにおいて、実災害を想定した複数の救助ミッションに挑みます。

・休園日のパークを特別に開放し、競技観戦に加え、遊園地・動物展示・飲食物販なども一部利用可能です。

■ 開催概要

日 時：２０２６年３月１８日（水・休園日）

午前８時３０分～午後４時００分頃 （午前８時２０分～午後３時００分入園可能です）

場 所： アドベンチャーワールド

主 催：GRIMP JAPAN ２０２６ 実行委員会 （会場協力：アドベンチャーワールド）

特別入園料：大人(１８歳以上) ２，０００円 ／子ども(４歳～１７歳) １，５００円 ／３歳以下無料

※競技観戦には本特別入園券の購入が必要です。

※駐車場は無料でご利用いただけます。

申込方法 ：２０２６年２月１３日（金）午後５時００分よりTerravie にてチケット販売いたします。

イベント当日まで購入可能です。

詳しくはこちら https://www.aws-s.info/grimpjapan

■ 当日楽しめるコンテンツ

特別入園料で、以下をお楽しみいただけます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/40302/table/1108_1_c44a83e74476ffb837e4731b8b09a61d.jpg?v=202602130651 ]１.２.３.４.５.【アドベンチャーワールド「SDGs宣言・パークポリシー(https://www.aws-s.com/parktheme-sdgs/)」】

アドベンチャーワールドは、「いのちを見つめ、問い続ける。いのちの美しさに気づく場所。」として、すべての生命にSmile（しあわせ）が溢れる豊かな未来の地球の姿をパークで体現します。パークという“小さな地球”を通して、関わるすべての人の人生が豊かになるように、動物たちの生命がずっとつながっていくように、自然や資源が循環し再生するように、未来のSmileを創り続けていきます。

【SDGsについて】

SDGsとは「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）」のことです。社会が抱える問題を解決し、世界全体で２０３０年をめざして明るい未来を作るための１７のゴールと１６９のターゲットで構成されています。２０１５年９月、ニューヨーク国連本部において１９３の加盟国の全

会一致で採択された国際目標です。