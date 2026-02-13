韮崎市スポーツコミッションは、スポーツに励む子どもたちや保護者・指導者を対象に、「スポーツ少年少女応援プロジェクト」を毎月開催しています。

「スポーツ少年少女応援プロジェクト」とは、心身ともに大きく成長する男女の小・中学生の時期に、将来の競技生活や健やかな人生の土台を築くことを目的とし、アスリートとしての基本的な生活習慣・自己管理・心のケア・身体づくりを体系的に学ぶ、継続型セミナーです。

参加費は無料、セミナーごとにお申込みとなります。









2月のバランスセミナーは、パーソナルトレーナーでカラダ塾 ZIRIKI 代表の田島雄一先生による「カラダの使い方」について。

「すべての運動に必要なカラダの使い方‐骨盤を使う」をテーマに、 実際にトレーニングを行いながら、カラダの使い方を学べる内容となっています。

2月は小学生～高校生のスポーツ選手とチーム指導者を対象に、座学ではなくトレーニングを行います。

普段スポーツをしている競技選手向けのトレーニングです。

保護者の方の見学も可能です。

韮崎市外の方も参加できますので、ぜひお気軽にご参加ください。









【開催概要】

日時：令和8年2月21日（土）14:30～15:30（受付14:00～）

会場：東京エレクトロン韮崎アリーナ 柔道場

講師：パーソナルトレーナー 田島雄一先生

参加費：無料

【対象】

※2月は、普段スポーツをしている競技選手向け

スポーツを頑張る選手の保護者

チーム指導者

小学5年生～中学3年生のスポーツ選手

（選手のみ、保護者のみの参加も可能／保護者は全年齢参加可）

韮崎市外の方も参加可能

スポーツ・メンタルトレーニングに関心のある一般の方も歓迎

【申込方法】

公式サイトよりお申込みください。

http://nirasaki-sc.jp/jbalance/

【お問い合わせ】

韮崎市スポーツコミッション

電話番号：0551-22-0498

