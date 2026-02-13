【参加無料】2/21開催！スポーツ少年少女応援プロジェクト
韮崎市スポーツコミッションは、スポーツに励む子どもたちや保護者・指導者を対象に、「スポーツ少年少女応援プロジェクト」を毎月開催しています。
「スポーツ少年少女応援プロジェクト」とは、心身ともに大きく成長する男女の小・中学生の時期に、将来の競技生活や健やかな人生の土台を築くことを目的とし、アスリートとしての基本的な生活習慣・自己管理・心のケア・身体づくりを体系的に学ぶ、継続型セミナーです。
参加費は無料、セミナーごとにお申込みとなります。
2月のバランスセミナーは、パーソナルトレーナーでカラダ塾 ZIRIKI 代表の田島雄一先生による「カラダの使い方」について。
「すべての運動に必要なカラダの使い方‐骨盤を使う」をテーマに、 実際にトレーニングを行いながら、カラダの使い方を学べる内容となっています。
2月は小学生～高校生のスポーツ選手とチーム指導者を対象に、座学ではなくトレーニングを行います。
普段スポーツをしている競技選手向けのトレーニングです。
保護者の方の見学も可能です。
韮崎市外の方も参加できますので、ぜひお気軽にご参加ください。
【開催概要】
日時：令和8年2月21日（土）14:30～15:30（受付14:00～）
会場：東京エレクトロン韮崎アリーナ 柔道場
講師：パーソナルトレーナー 田島雄一先生
参加費：無料
【対象】
※2月は、普段スポーツをしている競技選手向け
スポーツを頑張る選手の保護者
チーム指導者
小学5年生～中学3年生のスポーツ選手
（選手のみ、保護者のみの参加も可能／保護者は全年齢参加可）
韮崎市外の方も参加可能
スポーツ・メンタルトレーニングに関心のある一般の方も歓迎
【申込方法】
公式サイトよりお申込みください。
http://nirasaki-sc.jp/jbalance/
【お問い合わせ】
韮崎市スポーツコミッション
電話番号：0551-22-0498
