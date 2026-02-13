大同生命保険株式会社×人を大切にする経営学会オンライン講座 「人を大切にする経営の実践と道のり」 2025年度 大同生命寄付講座 開催
一般社団法人人を大切にする経営学会は、持続的な発展と社会的課題の解決に貢献することで「サステナブルな社会の実現」を目指すＴ＆Ｄ保険グループの大同生命保険株式会社のご協賛を受け、２０２６年２月２６日（木）にオンライン講座を開催いたします。
本講座は、「人を大切にする経営の実践と道のり」をテーマに、人を中心に据えた経営の考え方と、その具体的な実践事例を通じて、企業が持続的に成長していくための道筋を学ぶ内容となっております。中小企業の経営者の方はもとより、経営に携わる方、これから中小企業での活躍を目指す方にも広くご参加いただけます。
なお、本講座は大同生命寄付講座として開催されるため、参加費は無料です。人を大切にする経営の力と可能性を学ぶ貴重な機会として、皆様の積極的なお申込みをお待ちしております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341598/images/bodyimage1】
●日時
2026年2月26日（木）17：30 ～ 19：00（入室開始17：15）
●会場
Web会議システム「Zoom」
●協賛
大同生命保険株式会社
●参加費
無料
●内容
講演1 17：30～18：10
山粼 耕治 氏（株式会社テクノア 代表取締役社長）
テーマ：「縁のある人の幸せを願う経営」
講演2 18：15～19：00
駒井 研司 氏
（株式会社ネオレックス ＣＥＯ）
テーマ：ネオレックスの、人を大切にする経営
―具体的な取組内容と成果、そこに至る道のり―
●対象
中小企業の経営者
※経営者以外の方もご参加いただけます。
●参加方法 事前申込制
◆登壇者プロフィール
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341598/images/bodyimage2】
【講演１】 17：30～18：10
講師：山粼 耕治 氏（株式会社テクノア 代表取締役社長）
テーマ：縁のある人の幸せを願う経営
プロフィール：大学中退後、調理師・営業職を経て株式会社テクノアに入社。営業、事業部長、執行役員を歴任し、2016年に代表取締役に就任。就任から16日後に創業者が急逝。創業者の言葉である「社長の仕事は社員を幸せにすること」を経営の根幹に据え、会社づくりに取り組む。その後、グッドカンパニー大賞グランプリをはじめ、「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞 審査委員会特別賞などを受賞。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341598/images/bodyimage3】
【講演2】 18：15～19：00
講師：駒井 研司 氏（株式会社ネオレックス ＣＥＯ）
テーマ：ネオレックスの、人を大切にする経営 ―具体的な取組内容と成果、そこに至る道のり―
プロフィール：1974年生まれ、51歳。名古屋市出身。信州大学人文学部卒業。
1996年に大学を休学、渡米。University of San Franciscoに通いつつ、原丈人氏のもとNPO法人Alliance Forumにて1年間インターン。
1998年プライスウォーターハウスコンサルタント（PwC）入社。
2001年よりネオレックス。2010年副社長、2015年より現職。
◆参加申込み方法
下記URLより必要事項を入力ください。
https://ws.formzu.net/dist/S1503031/
※申込に関する個人情報は、本フォーラム参加および当学会活動の運営にのみ利用させていただきます。
■大同生命保険株式会社について
本社所在地：大阪本社／〒550-0002大阪府大阪市西区江戸堀1丁目2番1号
東京本社／〒103-6031東京都中央区日本橋2丁目7番1号
代表者：代表取締役社長 北原 睦朗
設立：1947年7月14日（相互会社としての法人設立日）
ホームページ：https://www.daido-life.co.jp/
■一般社団法人人を大切にする経営学会について
所在地：〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋2-6-2 日本教育会館2階
代表者：代表理事 坂本 光司
設立：2014年9月（任意団体としての設立）
ホームページ：https://www.htk-gakkai.org/
2025年度 人を大切にする経営学会オンライン講座を取材いただける場合には、
学会事務局宛にメールにて下記をお知らせください。
ご所属先 / お名前 / 連絡先電話番号（またはメールアドレス）
配信元企業：一般社団法人人を大切にする経営学会
