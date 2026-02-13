メドノア無料ヘルスケアツール 2025年アクセスランキングを発表 ～1位は「BMI計算」。″自分の体型を数値で知りたい″ニーズが浮き彫りに～
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341781/images/bodyimage1】
Hospitality Marketing Limitedは、日常の健康管理に役立つ無料ツール集『メドノア無料ヘルスケアツール（ https://www.edsnv.com/tools ）』における2025年のアクセスデータを集計し、ツール別利用者数ランキングを2026年2月13日に発表いたしました。
メドノア無料ヘルスケアツールは2025年5月の公開以来、BMI・体重指標・体脂肪率・消費カロリーなど、健康管理に役立つ無料ツールを順次公開してまいりました。2025年12月時点で11種のツールを公開しており、全てPC・スマートフォンから完全無料・登録不要でご利用いただけます。
【2025年 メドノア無料ヘルスケアツール 利用者数ランキング】
■ 第1位：BMI計算 - 男女平均体重比較
2025年の全ツール中、最も多くの利用者を集めたのは『BMI計算 - 男女平均体重比較（ https://www.edsnv.com/tools/bmi-keisan ）』でした。令和5年『国民健康・栄養調査』の最新BMI平均値を用い、推定平均体重・適正体重（標準体重）等をグラフで一括表示するツールです。健康管理の最も基本的な指標として、幅広い年代から根強い需要があることが確認できました。
■ 第2位：標準体重（適正体重）計算 - BMI・男女平均体重比較
第2位は『標準体重（適正体重）計算（ https://www.edsnv.com/tools/hyouzyun-taizyuu-keisan ）』でした。自分の身長に対する適正体重を知りたいというニーズは非常に高く、1位のBMI計算と合わせて「自分の体型の現在地を知る」ことへの関心の強さがうかがえます。
■ 第3位：基礎代謝量 計算（BMR 計算）ツール
第3位は『基礎代謝量 計算（BMR 計算）ツール（ https://www.edsnv.com/tools/kisotaisya-keisan ）』でした。日本人向けの基礎代謝量推定式（Ganpule式）とハリス・ベネディクト式（改良版）を横棒グラフで比較できるツールで、ダイエットや食事管理への関心の高さがうかがえます。
■ 第4位：ペニス偏差値チェックツール
第4位は『ペニス偏差値チェックツール（ https://www.edsnv.com/tools/hensachi ）』でした。自分のサイズが全体の中でどの位置にあるのかを偏差値で確認できるツールで、「数値で客観的に知りたい」というニーズの強さが反映された結果となりました。
■ 第5位：スペ110・スペ120計算ツール
第5位は『スペ110・スペ120計算ツール（ https://www.edsnv.com/tools/supe-110-120-keisan ）』でした。SNSで話題となった「スペ110」「スペ120」を計算できるユニークなツールで、若年層を中心に多くの利用者を集めました。
■ 第6位～第11位
第6位以降は以下のとおりです。
・第6位：体脂肪率 計算ツール（ https://www.edsnv.com/tools/taisibouritu-keisan ）
・第7位：美容体重計算（ https://www.edsnv.com/tools/biyou-taizyuu-keisan ）
・第8位：シンデレラ体重計算（ https://www.edsnv.com/tools/sinderera-taizyuu-keisan ）
・第9位：ウォーキング消費カロリー計算（ https://www.edsnv.com/tools/uxo-kingu-syouhi-karori-keisan ）
・第10位：メンテナンスカロリー計算ツール（ https://www.edsnv.com/tools/mentenansu-karori-keisan ）
・第11位：ランニング消費カロリー計算（ https://www.edsnv.com/tools/ranninngu-syouhi-karori-keisan ）
体脂肪率計算と美容体重計算はほぼ同数の利用者を集めており、「健康数値」と「見た目の目標値」の両面から自分の体型を把握したいというニーズが確認できました。
