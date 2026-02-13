“見えない品質”を可視化する成長産業、2031年360億ドル市場を形成する金属材料試験サービス
素材の信頼性、確かめずに使えるか？
金属材料試験サービスは、金属材料の性能、成分および構造を多様な技術手段によって科学的に評価し、業界標準や安全基準への適合を確認するプロセスである。具体的には、引張強度、硬度、衝撃靭性などの機械的特性試験、元素含有量や不純物分析などの化学成分分析、微細組織の観察による金相分析、超音波やX線などを用いた非破壊検査（NDT）、さらに耐食性や高温老化試験などの環境信頼性評価が含まれる。これらの検査により、金属材料の品質と信頼性を客観的に把握することが可能となる。
品質を証明する技術、それが競争力の源泉である
金属材料試験サービス業界は、品質管理と信頼性評価に対する要求が日々高度化する中で、技術的な裏付けを提供する不可欠な存在となっている。従来、製造業における試験は品質保証の一環として行われてきたが、近年では設計段階や材料選定の段階から試験データの重要性が高まり、試験サービスの役割も多様化している。とりわけ、新素材の開発や高付加価値部材の利用拡大に伴い、従来型の機械的試験に加えて、化学分析、金相観察、非破壊検査、さらには環境信頼性試験など、複合的な評価ソリューションが求められている。このような背景の中、金属材料試験サービス業界は、産業構造の変化を的確にとらえつつ、技術革新を加速するドライバーとしての地位を築きつつある。
産業の進化は試験技術の進化とともに歩む
市場全体としては、自動車、航空宇宙、エネルギー、建設など、広範な分野で材料の信頼性が生命線となっており、それに伴い試験サービスへのニーズも拡大を続けている。EVや水素エネルギー、スマート建材といった次世代技術の台頭によって、新規材料の使用頻度が増加し、それらの性能・安全性を保証するための試験技術もより高度化・多層化している。さらにグローバル供給網の複雑化や、サステナビリティ重視の潮流も、トレーサビリティの確保や環境耐性の証明といった新たなニーズを創出している。つまり、単なる「測定」ではなく、「信頼性と付加価値の提供」が、試験サービスの真価といえる時代に突入している。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界金属材料試験サービス市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/591678/metal-material-testing-service）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが9.3%で、2031年までにグローバル金属材料試験サービス市場規模は360.77億米ドルに達すると予測されている。
図. 金属材料試験サービス世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341734/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341734/images/bodyimage2】
図. 世界の金属材料試験サービス市場におけるトップ18企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、金属材料試験サービスの世界的な主要製造業者には、SGS、 Bureau Veritas、 Eurofins Scientific、 TÜV、 Applus+、 Intertek、 Element Materials Technology、 Centre Testing International Group Co., Ltd. (CTI)、 Suzhou Sushi Testing Group Co., Ltd.、 Laboratory Testing Inc (LTI)、 AHK Group、 ALS Limited、 NCS Testing Technology Co., Ltd、 China Testing&Certification International Group Co., Ltd. (CTC)、 Guangzhou GRG Metrology & Test Co., Ltd、 EMTEK CO., LTD.、 Pony Testing International Group Co., LTD.、 Sinosteel Group Corporation Limitedなどが含まれている。2023年、世界のトップ5企業は約71.0%の市場シェアを持っていた。
