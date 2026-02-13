尼崎市農業公園　梅の花が見頃を迎えます

農業公園の梅は、例年２月上旬から３月中旬にかけて、紅白の花を咲かせます。花の少ない冬の時期に農業公園で咲く梅の花は冬の見どころであり、甘い香りとともに春が近づいてきていることを教えてくれる花でもあります。

２月13日現在、７分咲き程度の開花状況となっているため、見頃は３月上旬頃まで続くと予想しています。





１ 農業公園の概要

全体面積約3.7ヘクタール。所在地は尼崎市田能５丁目12―１。

「花の名所」として親しまれ、尼崎市内に限らず、市外からの問い合わせや来園者も多くあります。園内

には、ボタン園・ハナショウブ園・バラ園・花畑エリアが整備されているほか、ウメやサクラが園路沿いに

植えられています。また、園内には芝生広場もあり、軽い運動やレジャーシートを広げてくつろぐこともで

きます。

２ 農業公園へのアクセス

ＪＲを利用の場合、ＪＲ猪名寺駅から阪神バス20番「東園田行き」に乗車、「田能西」で降車後徒歩５分。阪急を利用の場合、阪急園田駅から阪神バス20番「ＪＲ猪名寺行き」に乗車、「田能西」で降車後徒歩５分。田能西バス停からは「田能っ子保育園」のある交差点を北に向かってください。車を利用する場合、駐車場あり。収容台数17台、うち２台は身障者用。ご利用時間30分までは無料、30分以上利用の場合１日400円。

※ 現在は農業公園再整備に向けて、順次、園内工事を実施しております。ご不便をおかけしますが、

ご理解・ご協力をお願いします。



