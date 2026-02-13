住宅型有料老人ホーム『ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレレジデンス博多住吉』2026年3月1日オープン（予定）に先駆け、完成披露内覧会を開催中！
ＳＯＭＰＯケア株式会社（本社：東京都品川区／代表取締役社長 鷲見 隆充、以下「当社」）は、2026年3月1日、福岡県福岡市博多区に住宅型有料老人ホーム『ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレレジデンス博多住吉』（以下、『ラヴィーレレジデンス博多住吉』）の新規オープンを予定しています※。
これに先駆け、入居をご検討中の方などを対象に完成披露内覧会を開催しています。ご都合が合わない場合でも個別のご案内が可能ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
※ 2025年10月30日付リリース「2026年3月1日 住宅型有料老人ホーム『ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレレジデンス博多住吉』（福岡県福岡市）オープン予定！～あなたらしい暮らしが叶う、歴史と緑の博多住吉～」(https://www.sompocare.com/uploads/2025/10/news_1030_2.pdf)
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341757/images/bodyimage1】
公式ウェブサイト 『ラヴィーレレジデンス博多住吉』詳細ページ
https://www.sompocare.com/service/home/satsuki/H000484
１．完成披露内覧会スケジュール
多くの皆さまに『ラヴィーレレジデンス博多住吉』を知っていただくために、完成披露内覧会を開催しています。
（１）入居をご検討の方
内覧会への参加をご希望の方は、「ＳＯＭＰＯケア 介護なんでも相談室」へお申し込みください。専任の担当者が館内をご案内します。また、ご希望の方には、内覧会後に個別相談も承ります。
■ 日程：2月14日（土）、15日（日）、21日（土）、22日（日）
※土日以外もご相談に応じて内覧いただけますのでお問い合わせください。
■ 時間：10:00～16:00のご希望の時間でご予約ください。
■ お申し込み先：「ＳＯＭＰＯケア 介護なんでも相談室」
（２）医療・介護関係の皆さま／報道機関の皆さま
見学・取材をご希望の方は、下記お申し込み先へ、それぞれご連絡ください。
【医療・介護関係の方】
■ 日程：
2月17日（火）11:00～
2月18日（水）11:00～
※当日はビュッフェ付き内覧会となります。
2月13日（金）11:00～、13:00～
2月24日（火）11:00～、13:00～
2月26日（木）11:00～、13:00～
※当日は試食付き内覧会となります。
■ お申し込み先：「ＳＯＭＰＯケア 介護なんでも相談室」
※上記以外のお時間を希望される場合はお問い合わせください。
※見学をご希望の方は開催日の前日18:00までにご連絡ください。
【報道機関の方】
■ 日程：
2月17日（火）11:00～
2月26日（木）11:00～
■ お申し込み先：ＳＯＭＰＯケア株式会社 経営企画部広報室
※取材をご希望の方は、17日をご希望の場合は13日、26日をご希望の場合は20日の、
それぞれ12:00までにご連絡ください。
２．『ラヴィーレレジデンス博多住吉』の概要
『ラヴィーレレジデンス博多住吉』は、ご入居者を深く理解するコンシェルジュと、洗練された空間を特長とした、高品質な自由とゆとりに満ちたシニアレジデンスです。福岡県福岡市博多区に位置し、博多駅に近接しながら落ち着いた住環境を備えています。介護を必要としない方には、これまでどおり自由に、かつ、利便性の高い生活を安心してお送りいただけます。そして、介護が必要になったときには、心身の状態や価値観などを考慮した個別性のあるサービスを提供し、ご入居者がずっと自分らしい暮らしを続けていけるようサポートしていきます。
■開設予定日：2026年3月1日（予定）
■住 所：福岡県福岡市博多区住吉4-5-1
■アクセス：JR「博多」駅から徒歩約13分
西鉄バス「住吉」・「住吉四丁目」バス停下車 徒歩約3分
■規模・構造：鉄筋コンクリート造6階建
■居室面積：27.42～36.03m2
■居 室 数：60室（60名）
■月額利用料：前払い金1,224～1,368万円（非課税）、月額利用料248,416円（税込）
※月払いプランもあります。
【月額利用料内訳】共用部家賃相当額…100,000円（非課税）、管理費…66,000円（税込）、
食費／30日…82,416円（税込）
※居室の水光熱費や日用品費、介護保険負担額などは別途実費負担。
■入居条件：原則60歳以上の方、自立から要介護5の方にご入居いただけます。
■地 図：
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341757/images/bodyimage2】
配信元企業：SOMPOケア株式会社
