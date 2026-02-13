「訪れてみたい日本のアニメ聖地88」2026年版に 尼子騒兵衛漫画ギャラリーが選定されました

このたび一般社団法人アニメツーリズム協会の主催で２月13日（金曜日）に「訪れてみたい日本のアニメ聖地88」2026年版発表会が神田明神ホール（東京都）で開催され、一般社団法人あまがさき観光局が運営する「尼子騒兵衛漫画ギャラリー」が「アニメ聖地88」に新規選定されました。

「尼子騒兵衛漫画ギャラリー」は、NHKで33年にわたり放送され続けている最長寿アニメ「忍たま乱太郎」の原作漫画『落第忍者乱太郎』の作者・尼子騒兵衛先生の作品を紹介するギャラリーです。尼子先生が尼崎出身・在住であるだけでなく、作中のキャラクター名には、尼崎の地名が多く使われていることから、全国各地、海外からも多くのファンの方々が日々尼崎を訪れています。

選定を機に、ますます多くの皆さまに尼子先生の作品の魅力と尼崎のまちの魅力を体感していただけるよう、展示内容の充実や情報発信の強化に努め、今後も国内外のファンの皆さまに愛される施設を目指し、地域や市内企業と連携しながらにぎわいの創出に取り組んでまいります。

１ アニメ聖地88とは

「アニメ聖地88」の選定は国内外のアニメファンを対象とした投票結果をもとに、権利者、地方自治体等との協議を協会事務局が行い、その結果を基に理事会で総合的に判断し決定される。「アニメ聖地88」候補は作品の舞台、モデルとしてファンに一定の認知を得ていることが前提とされ、施設・イベントも対象となる。「アニメ聖地」とうたわれているが、コンテンツの種別はファンの支持、権利者の意向に沿って柔軟に対応される。

２ 一般社団法人アニメツーリズム協会とは

2016年９月に設立。2018年版より毎年『訪れてみたい日本のアニメ聖地88』を選定、オフィシャル化することで国内外に積極的な情報発信を行い、選定した地域にアニメ聖地88認定プレートとご朱印スタンプの設置を進めている。また、地域や企業、権利者、アニメファンの橋渡しとなってアニメ作品の世界観やキャラクターを公式に活用した商品、サービス、イベントの創出を促進し、さらなるインバウンドの増大や地域創生に貢献することを目指している。聖地選定事業および中央官庁との連携によるアニメツーリズム支援事業が協会の中核事業である。

３ 問合せ先

一般社団法人あまがさき観光局 文化観光推進担当

電話：06-6409-4946