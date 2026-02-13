介護付きホーム『ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ平和大通り』2026年3月1日オープン（予定）に先駆け、完成披露内覧会を開催中！
ＳＯＭＰＯケア株式会社（本社：東京都品川区／代表取締役社長 鷲見 隆充、以下「当社」）は、2026年3月1日、広島県広島市に介護付きホーム『ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ平和大通り』（以下、『ラヴィーレ平和大通り』）の新規オープンを予定しています※。
これに先駆け、入居をご検討中の方などを対象に完成披露内覧会を開催しています。ご都合が合わない場合でも個別のご案内が可能ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
※ 2025年10月30日付リリース「2026年3月1日 介護付きホーム『ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ平和大通り』（広島県広島市）オープン予定！～平和大通りの緑あふれる自然を身近に、自分らしい暮らしをご提供～」(https://www.sompocare.com/uploads/2025/09/news_0910.pdf)
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341756/images/bodyimage1】
公式ウェブサイト 『ラヴィーレ平和大通り』詳細ページ
https://www.sompocare.com/service/home/kaigo/H000487
１．完成披露内覧会スケジュール
多くの皆さまに『ラヴィーレ平和大通り』を知っていただくために、完成披露内覧会を開催しています。
（１）入居をご検討の方
内覧会への参加をご希望の方は、「ＳＯＭＰＯケア 介護なんでも相談室」へお申し込みください。専任の担当者が館内をご案内します。また、ご希望の方には、内覧会後に個別相談も承ります。
■ 日程：2月14日（土）、15日（日）、21日（土）、22日（日）、23日（月・祝）
※土日祝以外もご相談に応じて内覧いただけますのでお問い合わせください。
■ 時間：10:00～16:00のご希望の時間でご予約ください。
■ お申し込み先：「ＳＯＭＰＯケア 介護なんでも相談室」
（２）医療・介護関係の皆さま／報道機関の皆さま
見学・取材をご希望の方は、下記お申し込み先へ、それぞれご連絡ください。
【医療・介護関係の方】
■ 日程：2月25日（水）11:00～
■ お申し込み先：「ＳＯＭＰＯケア 介護なんでも相談室」
※上記以外のお時間を希望される場合はお問い合わせください。
※見学をご希望の方は2月24日（火）18:00までにご連絡ください。
【報道機関の方】
■ 日程：2月25日（水）11:00～
■ お申し込み先：ＳＯＭＰＯケア株式会社 経営企画部広報室
※取材をご希望の方は2月20日（金）12:00までにご連絡ください。
２．『ラヴィーレ平和大通り』の概要
『ラヴィーレ平和大通り』は、“自分らしさを第一に、チームケアによる安心と、上質でゆとりある暮らし”を提供する介護付きホームです。広島県広島市に位置し、広島電鉄、JR、バスの3路線が徒歩圏に揃う利便性の良さや、平和大通りの緑あふれる自然を身近に感じられる環境が魅力です。「ご入居者のＱＯＬ（生活の質）向上を目指したカスタムメイドケアの実践」に加え、データ・テクノロジーを活用した業務効率化により、介護職員が人にしかできない介護に注力することで、ご入居者の自立支援を目指します。自立から要介護まで、「自分らしく暮らし続けたい」と望む高齢者にとって、さまざまな暮らし方を選ぶことができる理想的な環境です。
■開設予定日：2026年 3月1日（予定）
■住 所：広島県広島市西区都町42-2
■アクセス：広島電鉄「西観音町」電停徒歩約2分、JR山陽本線「西広島」駅徒歩約13分
広島バス「西区役所前」徒歩約2分
■規模・構造：鉄筋コンクリート造7階建
■居室面積：28.04～29.15m2
■居 室 数：62室（62名）
■利用料金：前払い金612～756万円（非課税）、月額利用料258,334円（税込）
※月払いプランもあります。
【月額利用料内訳】共用部家賃相当額…57,000円（非課税）、管理費…122,200円（税込）、 食費／30日…79,134円（税込）
※居室の水光熱費や日用品費、介護保険負担額等は別途実費負担。
■入居条件：原則65歳以上の方とし、自立・要支援・要介護の方にご入居いただけます。
■地 図：
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341756/images/bodyimage2】
配信元企業：SOMPOケア株式会社
