株式会社ケイ・ウノ（証券コード：259A）2026年２月13日株式会社ケイ・ウノ（代表取締役CEO：青木 興一、本社：愛知県名古屋市、以下「当社という」）は、2026年２月13日本日、2026年9月期 第1四半期の決算発表を行いました。詳細は弊社IRサイトの決算資料をご覧ください。https://www.k-uno.co.jp/ir/

■2026年9月期 第1四半期 連結業績報告

2026年９月期 第1四半期においては、顧客のニーズに合わせた提案をさらに的確に行うための教育や、ホリデーシーズンフェアの開催が奏功し店舗の売上が伸長いたしました。また、台湾等への卸販売が順調に推移したことに加えて、他企業とコラボレーションしたOEM販売を積極的に展開したことも、売上の拡大に寄与しました。その他、子会社である株式会社ユートレジャーにおいては、顧客ニーズを的確に捉えたマーケティング戦略の実施によりブライダルジュエリーで多くのお客様から支持を得ることができたほか、ファッションジュエリーでも新作商品だけでなく、過去人気商品のリニューアル販売が好評を博しました。一方で、想定を上回る金・プラチナ価格の高騰が続いており、価格改定による商品単価の上昇や、製造に係る人件費及び経費の削減により原価の低減に努めたものの、原材料費の増加を吸収できず、売上原価率が上昇しました。以上の結果、2026年９月期 第1四半期における連結業績は、売上高19億2,800万円（前期比105.7％）営業利益4,700万円（前期比97.0％）当期純利益5,100万円（前期比178.0％）となりました。

■2026年9月期 連結業績予想

2026年9月期の連結業績予想については、売上高は74億7,700万円（前期比106.8％）営業利益は1億2,000万円（前期比117.6％）当期純利益は7,400万円、（前期比328.7％）で増収増益となる見込みです。2026年9月期においては、ライセンス商品の国内外での更なる積極的な展開と、国内での新規出店や既存販路の強化により売上高の増加を見込んでおります。加えて、地金単価の高止まりに伴う売上原価率の上昇が見込まれる中でも製造効率向上施策の実施及びグループ全体の販管費の削減により、営業利益以下の各段階利益は前期を上回る見込みです。

詳細は以下よりご覧ください。■2026年9月期 第1四半期 決算短信 https://ssl4.eir-parts.net/doc/259A/tdnet/2760175/00.pdf■2026年9月期 第1四半期 決算説明資料 https://ssl4.eir-parts.net/doc/259A/tdnet/2760184/00.pdf■2026年9月期 第1四半期 決算説明資料（スクリプト付き） https://ssl4.eir-parts.net/doc/259A/tdnet/2760874/00.pdf

■株式会社ケイ・ウノについて

ケイウノは「オーダーメイドでお客様に特別な感動と喜びを贈り続ける」という想いのもと、オーダーメイドのジュエリー及び時計をデザインから製造・販売まで自社で一貫して行っております。80％、90％の満足を狙うよりも、お客様一人ひとりに合わせて100％の満足を提供し、お客様に特別な感動と喜びを贈ることができる企業でありたい。そのような想いから、当社グループはオーダーメイドを行っております。当社の歴史と想いは「ケイウノについて」（https://www.k-uno.co.jp/about/history/）よりご覧ください。

■会社概要

会社名：株式会社ケイ・ウノ（名証ネクスト 証券コード259A）代表者 代表取締役CEO：青木 興一所在地（本社）：〒464-0032 愛知県名古屋市千種区猫洞通3-9設立：1991年3月29日（創業1981年）事業内容： ジュエリー・時計の製造販売、オーダーメイド、リフォーム、修理資本金： 5,504万円従業員数： 578名（2025年９月末現在）URL：https://www.k-uno.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社ケイ・ウノ 経営企画課Tel：080-7638-1240email：k-uno-ir@k-uno.co.jp

