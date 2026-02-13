株式会社LIHIT LAB.（本社：大阪市中央区農人橋1-1-22 代表取締役社長：田中宏和）は、2026年2月中旬より、XCOA(エクスコア)シリーズの第2弾として、新製品(4品番7SKU)を発売いたします。XCOA(エクスコア)ペンケースは、高級筆記具を愛好する男子小・中・高校生から、書くことにこだわりをもった大人まで、幅広い筆記具を愛好するユーザーに向けて、独自の『クッションループ』で1本1本を大事に収納しながら最大限に筆記具を見せる機能性ペンケースです。

2025年2月に第1弾が発売した後、コンパクトサイズを望む多くの方々のご意見をいただき、第2弾のLiteサイズでは、コンパクトサイズにするだけではなく、軽量かつ持ち運びやすさも追求したサイズに仕上げました。さらに、内部のペンを収容するプレート部分は、本体からセパレートできる仕様(A-3810、A-3811、A-3812) となっており、本体からプレートを取り出して空いたスペースで自由な使い方が可能なペンケースとしてもご使用いただけます。

クッションループ

ペン同士が当たらず傷付かないクッションループを、すべてのペンケースに採用しています。ペンを隠さず抜き差ししやすい点も特長です。

■リバーシブルクリヤーペンケース ライト(A-3810)

https://store.lihit-lab.com/

透明のフタからペンが見えるクリヤータイプのペンケース

カラーバリエーション

全4色

品番：A-3810定価(税抜き)：1,980円(1,800円)収容本数：約3本(ペンホルダー部)材質：本体/PVC、ポリエステル色：5ネオンイエロー・8コバルトブルー・24スモークブラック・27クリヤーグレー

Liteよりも多くペンや文具小物を持ち運びたいユーザー向け 既存品 リバーシブルクリヤーペンケース(A-3800)

https://www.lihit-lab.com/products/catalog/a-3810.html

品番：A-3800定価(税抜き)：2,750円(2,500円)収容本数：約5本(ペンホルダー部)材質：本体/PVC、ポリエステル色：5ネオンイエロー・8コバルトブルー・24スモークブラック・27クリヤーグレー

■スプレッドダブルペンケース ライト(A-3811)

https://www.lihit-lab.com/products/catalog/a-3800.html

ナイロン生地を使用したベーシックなペンケース

品番：A-3811定価(税抜き)：2,530円(2,300円)収容本数：約6本(ペンホルダー部)材質：本体/ナイロン、ポリエステル色：24ジェットブラック

Liteよりも多くペンや文具小物を持ち運びたいユーザー向け 既存品 スプレッドダブルペンケース(A-3801)

https://www.lihit-lab.com/products/catalog/a-3811.html

品番：A-3801定価(税抜き)：2,750円(2,500円)収容本数：約10本(ペンホルダー部)材質：本体/ナイロン、ポリエステル色：9アッシュブラウン・11ミッドナイトネイビー・24ジェットブラック

■ハードシェルペンケース ライト(A-3812)

https://www.lihit-lab.com/products/catalog/a-3801.html

衝撃に強いEVA製でタフな2階建てのペンケース

品番：A-3812定価(税抜き)：2,970円(2,700円)収容本数：約4本(ペンホルダー部)材質：本体/PVC、ポリエステル色：24ジェットブラック

Liteよりも多くペンや文具小物を持ち運びたいユーザー向け 既存品 ハードシェルペンケース(A-3802)

https://www.lihit-lab.com/products/catalog/a-3812.html

品番：A-3802定価(税抜き)：3,850円(3,500円)収容本数：約8本(ペンホルダー部)材質：本体/PVC、ポリエステル色：24ジェットブラック

■スタンドブックペンケース ライト(A-3813)

https://www.lihit-lab.com/products/catalog/a-3802.html

PUレザーを使用した手帳型のペンケース

品番：A-3813定価(税抜き)：2,970円(2,700円)収容本数：約4本(ペンホルダー部)材質：本体/PU、ポリエステル色：24ジェットブラック

Liteよりも多くペンや文具小物を持ち運びたいユーザー向け 既存品 スタンドブックペンケース(A-3803)

品番：A-3803定価(税抜き)：3,850円(3,500円)収容本数：約6本(ペンホルダー部)材質：本体/PU、ポリエステル色：24ジェットブラック

株式会社 LIHIT LAB. 会社概要

■名称 株式会社ＬＩＨＩＴ ＬＡＢ．（リヒトラブ）■代表者 代表取締役社長 田中宏和■本社所在地 大阪市中央区農人橋1-1-22■TEL: 06-6946-2525(代表)■設立 昭和23年5月■資本金 18億3,000万円ホームページ：https://www.lihit-lab.com

この件に関するお客様のお問い合わせ先

お客様相談窓口 06-6946-3931