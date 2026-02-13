ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「越中自慢」は、対象商品が２０％ＯＦＦとなる「年度末大決算セール」を開催中です。「越中自慢」は、ＪＡ全農とやまが運営しており、お米をはじめ、ジャージー牛乳１００％のジェラートやとやま和牛酒粕育ち、チューリップなどを取り揃えています。キャンペーン期間中は、その場で使えるクーポンの使用で対象商品が２０％ＯＦＦでお得に購入できます。さらに、全国各地の和牛商品が“お客様送料負担なし”となる「２月９日は肉の日！和牛を食べようキャンペーン」も２月１９日（木）まで実施中のため、この期間はいつも以上にとやま和牛 酒粕育ちがお得に購入できます。

ショップＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/c/cecchu-jiman/

ごはんを食べた人に「ふふふ」とほほ笑んで、幸せになってもらいたいという想いを込めて名付けられた富山の新しいお米です。ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g4001-250904/

もちもちとした粘りのある食感と甘味のバランスがとれた美味しいお米で、香り・つやにも優れた富山のコシヒカリです。ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g4001-110725/

地酒づくりの過程で生まれる栄養豊富な「酒粕」で育った、ジューシー”で”やわらかい”、”脂の甘みが強い”ことが特徴のとやま和牛です。ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g4001-2025080001/

寒い冬にホッとひと息つけるような、小さなお花畑をチューリップの本場砺波から。ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g4001-4001841/

【年度末大決算セールキャンペーン 概要】１．期 間：令和８年２月１３日（金）～３月中旬２．内 容：クーポン使用で対象商品が２０％ＯＦＦで購入できます。※クーポンのご利用には会員登録が必要です。※ご購入時に対象のクーポンコードを入力してご購入ください。※ 本キャンペーンは予告なく終了する場合があります。３．ＵＲＬ：http://www.ja-town.com/shop/e/ekessan/

【和牛をたべようキャンペーン 概要】１．期 間：令和８年１月２９日（木）～２月１９日（木）２．内 容：対象の和牛を「お客様送料負担なし」で購入できます。３．ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/ewagyucp/

【ＪＡタウン】ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown