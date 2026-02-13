https://www.mokutaikyo.com/bousai/

木耐協（正式名称：日本木造住宅耐震補強事業者協同組合／事務局：東京都千代田区／理事長：小野秀男／組合員：全国約1,000社）は、必ず来る地震への備えを広く多くの方に進めていただきたいとの想いから、「住まいと生活を安全・安心に 木耐協オンラインセミナー」を開催しています。2026年第1回（通算18回目）を、4月11日（土）に開催します。今回のテーマは、『地震予知最前線』＆『フェーズフリー』です。どなたでもご視聴いただけるセミナーです。本セミナーが、皆様の生活改善や、防災意識向上と地震災害対策推進に繋がるものと考えています。（概要＆申し込みページ https://www.mokutaikyo.com/bousai/）

＜開催概要＞

日時 ：2026年4月11日（土） 10:00～12:00会場 ：オンライン参加費 ：無料主催 ：日本木造住宅耐震補強事業者協同組合（略称：木耐協）協力 ：一般社団法人防災教育普及協会後援 ：あいおいニッセイ同和損害保険株式会社講師 ：長尾 年恭 氏（一般社団法人 日本地震予知学会 会長／東海大学＆静岡県立大学 客員教授） 奥村 奈津美 氏（防災アナウンサー）

プログラム

講演（1）「地震予知研究の最前線 ー巨大地震発生の直前に発生していた先行現象の発見ー」

一般社団法人 日本地震予知学会 会長東海大学・静岡県立大学 客員教授長尾 年恭 氏東日本大震災の直前に見られた電離層の異常や、政府の長期予測「今後30年間」を1年程度にする「地下天気図」をご紹介いただきます。最新科学で巨大地震の発生時期を特定する可能性に迫ります。

講演（2）「大切な家族を守る！備えない防災、フェーズフリーとは？」

防災アナウンサー奥村 奈津美 氏今、注目の備えない防災「フェーズフリー」とは？防災アナウンサーとして取材・発信をされている奥村氏に解説いただきます。さらに、普段使いで“非常時”にも役立つフェーズフリーな防災グッズもご紹介。

木耐協 組合概要

木耐協は、全国約1,000社の工務店・リフォーム会社・設計事務所などから構成される団体です。【地震災害から国民の生命と財産を守るため、「安全で安心できる家づくり・まちづくり」に取り組み、耐震社会の実現を目指す】ことを基本理念とし、地震災害の備えに対する啓発活動や木造住宅の耐震性能向上のための活動を行っています。

団体名：日本木造住宅耐震補強事業者協同組合（略称：木耐協）本部所在地：〒102-0083 東京都千代田区麹町2-2-31麹町サンライズビル４階TEL：03-6261-2040URL：https://www.mokutaikyo.com/

セミナーに関するお問い合わせ

■本件に関するお問い合わせ先■木耐協担当 ：関・渥美TEL ：03-6261-2040MAIL ：jimukyoku@mokutaikyo.com