兵庫県淡路市の1日4組限定高級リゾート「THE GOAT AWAJI」は、気軽に滞在できる「ルームオンリー（素泊まり）プラン」を期間限定で新発売します。本プランは、通常よりお得な価格でご利用いただけます。また、さらに「アーリースプリングキャンペーン」として、2026年2月末までのご予約で最大50％OFFとなる割引特典もご用意しました。ぜひ、この機会にTHE GOAT AWAJIでおくつろぎのひとときをお過ごしください。

淡路島の本格的な高級リゾート体験

1日4組限定の贅沢な空間設計で、全室にリビングダイニング、サウナ、ジェットバスを備えています。プライベート空間で、淡路島のリゾートステイをご満喫ください。

プライベートプール付き：SUITE VILLA(スイートヴィラ)

プライベートプールとプールサイドテラスを備え、子どもがはしゃぐ声をBGMに、家族みんなでプールサイドでのびのび過ごしたり、友人グループでテラスを囲んでワイワイ語らったり。BBQもお楽しみいただけるので、春休みの思い出づくりにもぴったりです。

1フロア1室の贅沢設計：MAIN PREMIUM（メインプレミアム）

メインプレミアムは、1フロアに1室という設計で、周囲を気にせず「自分たちだけの時間」が過ごせる贅沢な客室タイプです。家族でのんびり過ごしたい方も、友人グループで語らいたい方も、ゆったりとしたリビングダイニングを中心に、思い思いのペースでおくつろぎいただけます。室内にはサウナも備えており、旅の合間にリセットできるのも魅力です。

淡路島の食材を堪能できる夕食オプション

ルームオンリー（素泊まり）プランのため、淡路島グルメを自由に楽しめます。お祝いの食事や記念日のディナーとしても選びやすい、淡路島の食材を使った2つのレストランをご用意しております。

淡路・鉄板焼レストラン「輝光(きこう)」(メインプレミアム棟1F)

厳選した国産牛、淡路島産野菜、瀬戸内海の魚介類を、シェフが目の前の鉄板で焼き上げます。ジュッと音を立てて焼ける香り、立ち上る湯気。五感で楽しめる鉄板焼コース料理をご堪能ください。※オプション価格:お一人様11,000円～

別館すし処「神の前」(往復送迎あり)

寿司職人がゲストの前で一貫ずつ握りたてのお寿司を提供します。淡路島近海の鮮魚、瀬戸内の海の幸を使った極上の握り寿司コース料理を、カウンター越しに職人の技を間近で見ながらお楽しみいただけます。※オプション価格:お一人様11,000円～

プラン料金と予約方法

春の旅行シーズンに向けて、気軽に滞在できる「ルームオンリー（素泊まり）プラン」を新たにご用意しました。さらに、期間限定で最大50％OFFとなる「アーリースプリングキャンペーン」を実施します。以下はこのキャンペーンの対象期間です。・予約期限：2026年2月28日 迄・宿泊対象期間：2026年3月31日 チェックイン迄

【ルームオンリー料金】※アーリースプリングキャンペーン適用時の金額です。空室には限りがありますので、お早めにご予約下さい。・メインプレミアム棟3F（定員6名／BBQ利用可） 6名1室利用時：お一人様7,500円～ / 2名１室利用時：お一人様15,000円～・メインプレミアム棟2F（定員6名／BBQ対象外）6名1室利用時：お一人様8,500円～ / 2名1室利用時：20,000円～・ヴィラ棟A（定員8名／プールサイドテラス・BBQ利用可）6名1室利用時：お一人様14,000円～ / 2名1室利用時：35,000円～・ヴィラ棟B（定員6名／プールサイドテラス・BBQ利用可／愛犬同伴可）6名1室利用時：お一人様16,000円～ / 2名1室利用時：40,000円～

施設・運営情報

【施設情報】施設名：THE GOAT AWAJI(ザ・ゴート・アワジ) 住所：〒656-2305 兵庫県淡路市浦145TEL：0120-290-096（グッディ総合受付センター）受付時間：月～土 10:00～17:00（日・祝休み）公式サイト：https://thegoat-awaji.jp/公式Instagram：https://www.instagram.com/goat_awaji

【運営元】運営：株式会社グッディ（グッディリゾート）本社：大阪府大阪市中央区常盤町2丁目1-13 代表者：代表取締役 笹倉 絹枝公式Instagram：https://www.instagram.com/goodey_resort【広報】株式会社ぷらど