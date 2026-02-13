伊豆・村の駅 ラスカ熱海店(所在地：静岡県熱海市田原本町)では、2026年2月、桜やバレンタイン、ひなまつりなど季節の行事にちなんだ体験型イベントを開催いたします。

桜やいちご、ひなまつりなど、この時期ならではの“春を先取り”できる企画に加え、毎回好評の野菜イベントも実施。わなげやルーレットなど、お子様から大人まで気軽に参加でき、観光のお客様にも地元のお客様にもお楽しみいただける内容を企画。少しずつ春の訪れを感じる2月の熱海の魅力を食を通してお届けしていきます。





イベントチラシ





■イベント概要

●チョコツムツム × ゆらゆらタワー (1回324円・税込)

日時：2月14日(土)・15日(日)9時～

バレンタインシーズンに合わせた、ドキドキ楽しいチャレンジイベント。ゆらゆらするタワーにブロックを積んでいき、のせられた数に応じた景品をゲットしよう！

チョコレートやいちごスイーツをかけて、積んで・揺らして盛り上がります。





【予定景品】

あかいろいちごのラングドシャ／いちごのショートケーキクッキー／紅ほっぺのミルフィーユ





●野菜わなげ (1回216円・税込)

日時：2月21日(土)・22日(日)9時～

わっかを投げて入った場所に合わせたお野菜をゲット！

小さなお子様からご年配のお客様まで、世代を問わず楽しめる定番イベントです。





【予定景品】

国産 にんじん／国産 たまねぎ／国産 きゅうり／国産 里芋

※野菜の産地の詳細は当日明記させていただきます





●ひなあわせ (1回216円・税込)

日時：2月28日(土)・3月1日(日)9時～

ひなまつりにちなんだ、オリジナルカードゲームイベント。

赤・青・黄の「お雛様」と「お内裏様」のカードを、スタッフと同時に出して色と組み合わせが揃えば当たり！





【内容】

お客様とスタッフがそれぞれカードを持ち、同時に出して同じ色で揃った内容に応じた景品がゲットできます！





【景品】

参加賞 色× お雛様お内裏様× ：黒麦まんじゅう「桜まんじゅう」(2個)

2等 色× お雛様お内裏様〇 ：「苺サイダー」

特賞 色〇 お雛様お内裏様〇 ：「こつぶさくら棒」









※各イベントは商品がなくなり次第、または時間になり次第終了となります。

※内容・景品は変更となる場合がございます。

※農産物の品目・産地は状況により変更となる場合がございます。









■過去のイベントの様子

毎月13日はラスカ熱海全館の「JRE POINT3倍イベント」に合わせて、旬のお野菜やフルーツの詰め放題イベントを開催中！





過去のイべントの様子





■伊豆・村の駅 ラスカ熱海店について

JR熱海駅直結のショッピングセンター「ラスカ熱海」1階に位置し、伊豆・静岡を中心とした新鮮な農産物や加工品、人気のお土産を取り揃えています。地域に根差した旬をお客様にお届けするために地域の生産者が丹精込めて育てた野菜や果物を販売しています。観光のお客様から地元のお客様まで、幅広くご利用いただいております。





＜店舗概要＞

店舗名 ： 伊豆・村の駅 ラスカ熱海店

所在地 ： 静岡県熱海市田原本町11-1 ラスカ熱海1階

営業時間： 9:00～19:00

TEL ： 0557-81-0051

URL ： https://www.muranoeki.com/shop/lusca.html





＜会社概要＞

会社名 ： 株式会社村の駅

所在地 ： 〒411-0815 静岡県三島市安久322-1

代表者 ： 代表取締役 瀬上恭寛

設立 ： 2008年3月

事業内容： 農産物直売所運営・販売

公式HP ： http://www.muranoeki.com/