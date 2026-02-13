こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
酒田市とパナソニックが男女共同参画の推進に向けた実証実験に関する協定を締結
山形県酒田市（以下、酒田市）とパナソニック株式会社 くらしアプライアンス社（以下、パナソニック）は、酒田市が掲げる「若者や女性に選ばれるまち」「日本一女性が働きやすいまち」などの方針に基づき、性別にかかわりなく誰もが働きやすい環境を整え、一人ひとりが個性と能力を十分に発揮できるまちの実現に向けて共同で取り組んでいくことで合意し、協定を締結しました。
今回の合意に基づいて、家事の負担軽減や、ゆとり時間の創出に関する支援ニーズを把握することを目的として、食器洗い乾燥機（以下、食洗機）を活用した実証実験を実施します。実証実験では、食洗機を市民に無償で貸与し、家事の負担軽減に対する効果や家事シェア促進への影響などの調査分析を共同で行います。
今後、酒田市とパナソニックは、本事業を通じて得られた結果を活用して、より一層の男女共同参画の推進に向けた支援ニーズの把握を図り、新たな政策を検討していきます。
【実証内容】
食洗機を市民に無償で貸与し、男女共同参画への影響などの調査分析を通じて、新たな政策の検討を行う
【想定される効果】
食洗機の活用を通じた
・家事負担の軽減による家庭内のゆとり創出
・家族が家事シェアしやすい家庭内の環境構築
・ワークライフバランスの向上
【実証期間】
2026年度中に酒田市の「家事シェアチェック宣言」事業と連動して実施予定です。
詳細な日時は今後発信する予定です。
（参考URL：酒田市「令和7年度家事シェアチェック宣言」 https://www.city.sakata.lg.jp/kurashi/danjyo/kajishare_check.html）
【各主体の役割】
山形県酒田市
山形県酒田市は、「若者や女性に選ばれるまち」「日本一女性が働きやすいまち」の実現に向けて、企業の職場改善等の推進に加えて、「家事シェアチェック宣言」事業など家庭内の家事負担軽減、家事シェア推進にも注力しています。
本実証においては、
•事業の実施およびデータ提供
•モニターの公募、モニターへの食洗機の貸与及びアンケート調査の実施
•市の関連媒体を利用した広報等での情報発信
を担います。
パナソニック株式会社 くらしアプライアンス社
パナソニック株式会社 くらしアプライアンス社は、100年育んできたくらしに寄りそう力で、人と地球の未来に続く、感動の商品とサービスを創造することを目指しています。
本実証においては、
•食洗機の提供
•食洗機普及のトータルサポート
•地域が抱える課題の検証と解決に向けた具体的な取り組み推進
を担います。
【実証に使用する製品概要】
卓上型食器洗い乾燥機「スリム食洗機」NP-TSP1
https://panasonic.jp/dish/products/NP-TSP1.html
本件に関するお問合わせ先
las-pr@gg.jp.panasonic.com
