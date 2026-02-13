こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
パチンコ新機種『e バイオハザード6』発売のお知らせ
当社連結子会社であるフィールズ株式会社は、このたびパチンコ新機種『e バイオハザード6』を発売することになりましたので、お知らせいたします。
当遊技機はスマートパチンコ機（スマパチ）として登場します。「すべては変異する―。」をコンセプトに、大人気ゲーム『バイオハザード6』の世界観をシステムと演出に落とし込み当機ならではの遊技体験をファンの皆様にお届けします。
■『バイオハザード』シリーズとは
株式会社カプコンが発売する『バイオハザード』シリーズは、武器やアイテムを駆使し極限状況からの生還を目指すサバイバルホラーゲームです。1996年の第1作発売以降、シリーズ累計販売本数が1億8,300万本※1を誇り、現在も世界中から熱狂的な支持を集めています。
※1 2025年12月31日時点
©CAPCOM ©NANASHOW 製造元／株式会社七匠 総発売元／フィールズ株式会社
※画像の無断使用を禁止いたします。
※本リリースに記載の商品名は各社の商標または登録商標です。
当遊技機は、パチンコ・パチスロファンのみならず、ゲームファンの皆様など幅広い層の方々に、ご導入いただいた各地のパチンコホールを通じて2026年5月には実際に楽しんでいただける予定です。
本件に関するお問合わせ先
円谷フィールズホールディングス株式会社 IRチーム
〒150-0036 東京都渋谷区南平台町16番17号 渋谷ガーデンタワー
Email：koho-hd@tsuburaya-fields.co.jp
