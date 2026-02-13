ネットプロテクションズ、三井住友カードと企業間決済における業務提携に関する基本合意書を締結

株式会社ネットプロテクションズ

株式会社ネットプロテクションズホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：柴田 紳、以下「当社」）の連結子会社である株式会社ネットプロテクションズ（以下「ネットプロテクションズ」）は、三井住友カード株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員 CEO：大西 幸彦、以下「三井住友カード」）と、企業間決済（B2B決済）における業務提携に関する基本合意書を締結いたしましたので、お知らせいたします。

基本合意書締結の背景・目的

国内のB2B取引においては、デジタル化やキャッシュレス化が進展する一方で、依然としてアナログな請求業務や代金回収リスクが企業の生産性向上を阻む課題となっています。また、人手不足の深刻化や電子帳簿保存法・インボイス制度など法令対応の義務化を背景に、請求書の電子化や決済業務の自動化など、企業のDX化ニーズはかつてないほど高まっています。

こうした流れを受けて年間30%超で成長する掛け払いサービス市場（※）において、ネットプロテクションズは、企業間決済サービス「NP掛け払い」を通じて独自の与信ノウハウとオペレーション体制を構築し、企業のDX化を牽引してまいりました。

一方、キャッシュレス決済のリーディングカンパニーである三井住友カードは、法人カードやEC決済代行サービスなど多様な決済ソリューションの提供を通じて、国内キャッシュレス市場の拡大及び企業間決済の利便性向上を主導してまいりました。

本提携により、両社の有する高度な企業間決済ソリューションを相互に活用することで、企業間決済における付加価値の高いサービスの創出と、広範な法人顧客への価値提供を目指します。

（※）出典：矢野経済研究所レポートより

本提携の内容

上記の目的を踏まえて、以下の提携の具体化を段階的に検討してまいります。

1. 法人向け決済領域における共同営業および相互送客の強化

三井住友カードを通じて、SMBCグループの法人顧客に対する「NP掛け払い」の媒介・販売を検討してまいります。これによって、幅広い法人顧客の請求業務アウトソーシングおよび未回収リスク保証ニーズ、請求書管理等のDXニーズに迅速に応えます。

併せて、「NP掛け払い」を利用する請求先企業に対する、三井住友カードの法人カードやSMBCグループが注力する法人向けデジタル総合金融サービス「Trunk」等の利便性の高い金融サービスの紹介を検討してまいります。

2. 新たな価値創出に向けたシステム・業務連携

企業間決済領域における商品提供価値の最大化に向け、三井住友カードが提供する決済商品（ファクタリング商品等）とネットプロテクションズの高度なシステム基盤の連携をはじめとした様々な取り組みを検討してまいります。

代表コメント

株式会社ネットプロテクションズホールディングス 代表取締役社長 柴田 紳

「キャッシュレス決済のリーディングカンパニーである三井住友カード様と提携できることを大変嬉しく思います。当社のB2B決済における知見と、三井住友カード様の圧倒的な信頼・ネットワークが融合することで、日本の商習慣をよりスマートなものへとアップデートできると確信しております。」

【株式会社ネットプロテクションズホールディングス 会社概要】

商号：株式会社ネットプロテクションズ

（株式会社ネットプロテクションズホールディングス（東証プライム、証券コード7383）グループ）

代表者：代表取締役社長 柴田 紳

URL：https://corp.netprotections.com/

事業内容：後払い決済サービス各種

創業：2000年1月

資本金：1億円

所在地：東京都千代田区麹町4丁目2-6 住友不動産麹町ファーストビル5階

【三井住友カード株式会社 会社概要】

商号：三井住友カード株式会社

代表者：代表取締役 社長執行役員 CEO 大西 幸彦

URL：https://www.smbc-card.com/

事業内容：クレジットカード業務、デビットカード・プリペイドカード・その他決済業務、ローン業務、保証業務、信販業務、トランザクション業務、その他付随業務

創業：1967年12月

資本金：340億3千円（2025年3月末時点）

所在地：東京都江東区豊洲二丁目2番 31 号 SMBC豊洲ビル