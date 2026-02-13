【3月5日(木)10時開催】「BtoBマーケティング 七つの大罪 商談獲得編」カンファレンスにウルテクが登壇

ログリー株式会社

ログリー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：吉永浩和、東証グロース：証券コード6579、以下、ログリー）は、2026年3月5日（木）より開催されるオンラインカンファレンス「BtoBマーケティング 七つの大罪 商談獲得編」（主催：株式会社Bizibl Technologies）に登壇することをお知らせいたします。

■ イベント概要

「BtoBマーケティング 七つの大罪」カンファレンスは、BtoBマーケティングの各プロセス（リード獲得、育成、商談）において、担当者が無意識のうちに陥っている失敗や悪手を、古典的な「七つの大罪（傲慢、嫉妬、憤怒、怠惰、強欲、暴食、色欲）」になぞらえて解き明かすオンラインカンファレンスです。 各領域のプロフェッショナルたちが、その罪を浄化し、成果へと導くソリューションを提示します。

■ 当社の登壇内容

テーマ：【嫉妬】「あの会社さえいなければ…」という嫉妬からの脱却。AIが導く“いつ・誰に・何を”で、機能比較に逃げない商談へ登壇者：ウルテク 事業責任者 井上 翔太

競合他社の動向に目を奪われ、スペック競争や価格比較に終始してしまう「嫉妬」の大罪。当社のセッションでは、AIを活用して顧客のインテント（興味関心）を正確に捉えることで、競合と比較される前に「選ばれる」ための戦略を解説します。 “いつ・誰に・何を”届けるべきかをデータで導き出し、営業現場を機能比較の泥沼から解放するための具体的な手法を公開いたします。

■ 開催概要

主催企業：株式会社Bizibl Technologies

開催日： 2026年3月5日（木）～11日（水）※土日を除く

開催形式： オンライン（初日ライブ開催、二日目以降録画配信）

参加費： 無料

イベント詳細URL： https://attendee.bizibl.tv/sessions/se4BDPAdqHRJ/ab9db494-0a19-46e1-8dd5-8a943071731a

お申し込みURL： https://attendee.bizibl.tv/sessions/se4BDPAdqHRJ/form/ab9db494-0a19-46e1-8dd5-8a943071731a

■ ログリー株式会社について

ログリーは、ファーストパーティデータを軸に BtoC／BtoB 双方の顧客接点を統合・最適化するマーケティングテック企業です。自然言語処理と機械学習の技術資産を発展させ、統合マーケティング基盤 LOGLY Marketing Nexus と BtoBマーケティングエージェントウルテク により、売上拡大とLTV向上を支援しています。

会社名 ：ログリー株式会社（東証グロース：証券コード6579）

代表者 ：代表取締役社長 吉永 浩和

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿一丁目19-15 ウノサワ東急ビル7階

事業内容：メディアテクノロジー事業、アドテクノロジー事業、データマーケティング事業

公式HP ：https://corp.logly.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

ログリー株式会社

ウルテク事業責任者 : 井上 翔太

お問合せ先メールアドレス : uruteq-support@logly.co.jp