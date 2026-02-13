2025年度　探究活動の進化を遂げる篠山鳳鳴高校生が「探究Day」を3月5日に開催

兵庫県立篠山鳳鳴高等学校

昨年度の探究Dayの様子

兵庫県立篠山鳳鳴高等学校（校長：西田利也）では、これから到来する人口減少の時代において社会を支える貴重な人材を育てるため、2019年から学校を挙げて探究活動に取り組んでいます。

また、新しい価値の創造を掲げ、文部科学省普通科改革支援事業の指定を受け、昨年度からSTEAM探究科を新設するとともに、文部科学省ＤＸハイスクール事業指定校として学びのＤＸ化を図りました。

これらの活動の今年度の締めくくりとして、3月５日（木）に本校体育館において、全生徒による発表会「探究Dａｙ」を開催し、本校生徒の探究活動を紹介いたします。当日は、生徒全員によるポスターセッションに加え、米国シアトル研修の成果やSTEAM探究科の学びの紹介も行います。オンライン配信も予定しています。参加費無料、当日の参加も可能です。進化を遂げる篠山鳳鳴高校の探究活動を是非ご覧下さい。

【参加申込ページ】https://forms.gle/ojWHVpZVbCfpghHy5(https://forms.gle/ojWHVpZVbCfpghHy5)

日々進化する篠山鳳鳴高校の探究活動を紹介

2040年問題といわれる日本の生産人口減少と共に、本校が所在する丹波篠山市においては、過疎化が進み、若者一人一人の存在価値がさらに大きくなっています。こうした時代において、今後の社会の中心となる現高校生に対して、生きた学びを実践することを目標に、2019年度から本校では、探究活動を中心にカリキュラムを展開してきました。また、文部科学省普通科改革支援事業の指定を受け、昨年度はSTEAM探究科（科学Science、工学Technology、技術Engineering、芸術Arts、数学Mathematics）を新設し、社会の課題を様々な観点から解決できる人材の育成に取り組んでいます。また、今年度全入学生からは、単位制を導入し、学びたいことが学べる学校へと進化させると共に、国語、数学、社会、理科、外国語など、従来の学びにも探究を取り入れ、自分事として学習に取り組める授業の研究をしています。

また、昨年度からは文部科学省DXハイスクール事業の指定校として、３Dプリンタや３Dスキャナ、またレーザー加工機やVRゴーグルやデーターロガーなどを導入し、生成ＡＩやデータサイエンスなどについて学ぶ中で、新しい価値の創造に向けて、様々な先端技術を活用できる力を育成しています。

今年度の探究活動の締めくくりとして、3月５日（木）に全校生徒による探究発表会「探究Dａｙ」を本校体育館において開催します。また当日は、ポスターセッションに加え、米国シアトル研修の成果やSTEAM探究科の学びの紹介も行います。オンライン発表も開催を予定しています。参加費無料、当日の参加も可能です。進化を遂げる篠山鳳鳴高校の探究活動を、ぜひご覧ください。

探究Dａｙについて

開催概要と目的

(1)兵庫県立篠山鳳鳴高等学校全生徒による探究活動の成果発表会を実施する。

(2)学校関係者と情報を共有し、今後の探究活動について考える機会とする。

イベント名：「探究Dａｙ」

開催日時：202６年３月５日（木）9:１５～１２:４０

開催形式：集合型発表会（オンライン配信（YouTube Live配信予定））

参加費：無料

外部定員：100名

発表者： 本校1,2年生全員

場所： 兵庫県立篠山鳳鳴高校体育館 丹波篠山市大熊３６９

【プログラム】

第1部 活動発表(発表6分、質疑応答６分、次の班の準備3分)

9:15~ 9:25 開会行事

9:30~ 9:45 2年普通科探究発表

9:45~10:00 2年STEAM探究科探究発表

10:00~10:10 講評

10:10～10:20 移動・ポスターセッション準備

第2部 1年、2年生全員によるポスターセッション

10:25~11:00 ポスターセッション（1年）

11:05~11:40 ポスターセッション（2年）

11:40~11:50 休憩・移動

第3部 クロージング

11:50~12:05 講評

12:05~12:10 閉会行事

【お申し込み方法】

1 URL: https://forms.gle/ojWHVpZVbCfpghHy5(https://forms.gle/ojWHVpZVbCfpghHy5)より必要事項を入力しお申し込みください。

2 申し込み時にご登録いただいたメールアドレス宛に後日視聴用のURLをお送りします。

兵庫県立篠山鳳鳴高等学校について

学校名：兵庫県立篠山鳳鳴高等学校（ひょうごけんりつささやまほうめいこうとうがっこう）

所在地：兵庫県丹波篠山市大熊３６９

学校長：西田 利也

課 程：全日制単位制普通科

学 科：STEAM探究科1クラス、普通科3クラス

設 立：明治９年（１８７６年） 創立１４９年

HP： https://www.hyogo-c.ed.jp/~homei-hs/