アスクル株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：吉岡晃）は、2025年10月19日に発生したランサムウェア攻撃によるシステム障害に関し、サービスの復旧の進捗をお知らせいたします。

１．サービスの本格復旧フェーズの進捗

2月4日より、ASKUL横浜DCにおいても物流システムを使用した商品出荷を再開し、全物流センターで新物流システムによる出荷再開が完了いたしました。

またASKULサービスでは、本日2月13日より一般品から順次、当日配送サービスを再開いたしました（※1）。お届け先が当日配送エリアのお客様で、午前11時までに「お急ぎ便」(＝当日配送)を選択しご注文いただくと、当日夕方頃を目安に商品をお届けいたします。

これにより、商品の品ぞろえを含む主要なECサービス機能については、システム障害発生前の水準まで復旧いたしました（※2）。

（※1）当日配送サービスについての詳細は、こちらよりご確認ください。

URL：https://www.askul.co.jp/shopnews/news_260213_delivery_date.html

（※2）現時点で通常時と異なる機能・サービスについては、以下のページからご確認いただけます。

URL：https://www.askul.co.jp/snw/newsDispView/?newsId=18364

２．情報流出等への対応状況について

・2025年12月22日、「アスクルのサイバーセキュリティ」Web コンテンツを開設しました。弊社の情報セキュリティに対する考え方や主要な取り組みについてご説明しております。

（https://www.askul.co.jp/corp/security/）

・第13報（12月12日）で、調査結果・対応等についてのご報告を発表いたしました。

・情報流出に該当するお客様・お取引先様には、個別にご連絡を差し上げております。流出情報が悪用される可能性を踏まえ、当社は長期的に監視体制を継続し、必要に応じて追加対応を実施してまいります。

【アスクル 情報流出専用お問い合わせ窓口】 平日のみ・受付時間9時-17時

TEL：0120-023-219

050で始まるIP電話から：03-6731-7879（通話料はお客様ご負担）

弊社サービスをご利用いただいているお客様、関係者の皆さまには、長期間にわたり多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、改めて深くお詫び申し上げます。発生以降、サービス復旧の進捗を定期的にプレスリリースの形でご報告してまいりましたが、本リリースで終了いたします。今後のサービスに関するお知らせは各サイトでご確認いただきますようお願いいたします。

なお、今後、新たにお知らせすべき重要な事実が確認された場合には、速やかに公表いたします。

以上

※記載の内容は発表日時点の情報です。状況により変更となる可能性があります。

【参考：これまでのプレスリリース一覧】

https://www.askul.co.jp/corp/news/

〈お客様からのお問い合わせ〉

■ASKUL お客様サービスデスク （受付時間 9時-18時・日祝除く）

TEL：0120-345-861

※050 で始まる IP 電話からの場合：03-6731-7864 （通話料はお客様ご負担）

■ソロエルアリーナお客様サービスデスク （受付時間 9時-18時・日祝除く）

TEL：0120-115-844

※050 で始まる IP 電話からの場合：03-6731-7871 （通話料はお客様ご負担）