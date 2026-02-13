九州7県＆栃木県の８種類のいちごがソラリア西鉄ホテル福岡に集結！いちごのスイーツビュッフェ「春のいちごワンダーランド」

西日本鉄道株式会社

(株)西鉄ホテルズ（福岡県福岡市、代表取締役社長：豊福 辰也）では、ソラリア西鉄ホテル福岡8階の宴会場「彩雲」にて、九州7県およびいちごの名産地 栃木県の8種類のいちごをふんだんに使用したスイーツビュッフェ「春のいちごワンダーランド」を、1日限定で開催いたします。

福岡県が誇る高級ブランド「あまおう」、酸味が少なく甘みが際立つ栃木県の「とちあいか」など、各地のブランドいちごを使用した軽食＆スイーツが食べ放題のビュッフェです！プランには、ソフトドリンクとスパークリングワインの飲み放題もついております。

小さなお子さまにもお楽しみいただけるよう、ホテルシェフが多彩なメニューをご用意してお待ちしております。

8種類のいちごの中から推しのいちごを投票していただける「いちご総選挙」や、総選挙に参加した方を対象に「大抽選会」も開催いたします。

森永製菓のお菓子セットやホテルギフト券、九州各県の名産品などが当たるかもしれません…！

また、同会場では、ウクレレ奏者の田代ルーキ氏によるウクレレの生演奏を聴きながらいちごを堪能していただけます。

田代ルーキ氏

１．日時

2026年3月8日（日）

２．時間

13:00～14:30

３．会場

ソラリア西鉄ホテル福岡 8階 「彩雲」

４．料金

大人：7,700円 小学生：5,500円 3～6歳：2,200円

※全て税込み ※2歳以下無料

５．内容

・軽食といちごスイーツのビュッフェ

・フリードリンク付き（ソフトドリンク＆スパークリングワイン）

・ウクレレ生演奏 ♪（ウクレレ奏者：田代ルーキ）

・いちご総選挙＆大抽選会

・使用いちご…あまおう（福岡）、いちごさん（佐賀）、ベリーツ（大分）、ゆうべに（熊本）、恋みのり（長崎）、さつまおとめ（鹿児島）、宮崎県産いちご（宮崎）、とちあいか（栃木）

６. 春のいちご ワンダーランドのご予約

WEB予約（Peatix）

URL:https://peatix.com/event/4617700/view

二次元コード

【同日開催イベントのお知らせ】

『食育教室』（参加費無料 / ソラリア西鉄ホテル福岡8階 時間11:00～12:45）

【テーマ】

さかなの大切さを知ろう！４人の先生が、おさかなをテーマにしたお話をします。

１.大分県佐伯市の魚について

２.福岡有明のりについて

３.くじらのお話

４.マリンワールドのお話

ご予約の際は、下記の二次元コードから申込みをお願いいたします。

【お問合せ】

西鉄ホテルズ 営業統括部

TEL092-781-0346（9:00～18:00）