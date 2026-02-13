株式会社 駿河屋

平素より「静岡オールスターフードコート」にご関心をお寄せいただき、誠にありがとうございます。



このたび、当社（株式会社 駿河屋）が配信いたしましたプレスリリース（2026年2月9日配信）において、現在営業中の「欅庵（けやきあん）」および5月オープン予定の純喫茶「浪漫チック」に関する記載の一部に誤りがございました。

「欅庵（けやきあん）」につきましては、「磯おろし 戸隠そば」様がメニューを手掛けているかのような表現となっておりました。

また、「浪漫チック」につきましても、「トミヤコーヒー」様がメニューを手掛けているかのような記載がございました。

しかしながら、両社様はいずれも卸業者としてご協力いただいているものであり、店舗の運営・商品開発・監修等に関与されているものではございません。

関係各社様ならびに読者の皆様に混乱をお招きしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

「静岡オールスターフードコート」は、静岡で親しまれてきた食文化を広く発信し、世界中から静岡を訪れていただくきっかけとなることをコンセプトに企画した施設です。



今後は、より正確で分かりやすい情報発信に努めてまいりますので

引き続き「静岡オールスターフードコート」をよろしくお願い申し上げます。



■ 施設概要

施設名：静岡オールスターフードコート

所在地：静岡県静岡市葵区伝馬町5-4 駿河屋 本店 駿河屋ビル（1F）



■会社概要

株式会社 駿河屋

https://www.suruga-ya.co.jp/

業種：商業（卸売業、小売業）

所在地：静岡県静岡市葵区伝馬町5-4

代表者名：杉山綱重