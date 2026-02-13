春の訪れを告げる、さくらといちごの季節限定スイーツ「さくらスプリング」発売
チョコレートをはじめとする贈答用菓子の製造、販売を手掛ける株式会社メリーチョコレートカムパニー（本社・東京都大田区 社長・小屋松 儀晃（こやまつ よしてる））は、2月16日（月）より順次、全国の百貨店、量販店のメリーチョコレート売場、及びメリーオンラインショップにて、春限定のスイーツコレクション「さくらスプリング」を販売いたします。
日本の春の風物詩「さくら」をテーマにした本コレクションでは、華やかに香るさくらと、いちごの甘酸っぱさが調和したスイーツを豊富に取り揃えました。春の訪れを感じながら、大切な方と心癒されるひとときをお楽しみいただけます。また、ご挨拶やお祝いの機会が増えるこの季節のギフトとしても最適です。春の彩りを添える特別な贈り物として、ぜひご活用ください。
商品ラインナップ
ミルフィーユ（さくら＆あまおう苺）
10個入 1,404円 / 5個入 702円 / 3個入 432円
「さくら」と「あまおう苺」、ミルフィーユのサクサク軽い食感と一緒に、2つの異なる春の味をお楽しみいただけます。
（画像は10個入）
スプリングパーティー
38g入 486円
さくらといちごが愛らしく描かれたミニバッグには春を彩る花型やチョウ型のチョコレート、いちごのクッキーなどを詰め合わせました。
スプリングハーモニー
16個入 1,404円
３種類のクッキーとサクサク軽い食感の「さくら」と「あまおう苺」ミルフィーユが楽しめる彩り豊かなアソート。
春らしい味わいがたくさん詰まった焼き菓子は、優しい春の気持ちにそっと寄り添ってくれます。
スプリングコレクション
14枚入 972円
さくら・いちご・まっ茶、3種のサクッとかろやかな食感のクッキー。
スプリングトリュフアソート
8個入 1,296円
4個入 702円
コロンと丸いトリュフチョコレートに、ふんわり幸せな春の味を閉じ込めました。
優しい香りのさくら、豊かな甘味と芳醇な香りが特徴のとちあいか苺、濃い味わいが人気のあまおう苺。
（画像は8個入）
※価格は全て消費税込みです