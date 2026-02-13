日本オラクル株式会社

（本資料は米国2026年2月11日にオラクル・コーポレーションより発表されたプレスリリース(https://www.netsuite.com/portal/company/newsroom/netsuite-announces-ai-innovations-to-help-businesses-increase-efficiency.shtml)の抄訳です）

SuiteConnect New York - 2026年2月13日 - AIクラウドERPであるOracle NetSuite(https://www.netsuite.co.jp/)は本日、組織の効率向上と成長加速を支援する一連のイノベーションを発表しました。新しいAI搭載のイノベーションにより、お客様は財務、オペレーション、カスタマーサービスを横断する統合ワークフローを活用し、取引処理、照合、レポーティング、プライシングの意思決定を自動化し、加速できるようになります。

Oracle NetSuiteの創業者兼エグゼクティブ・バイスプレジデントであるエバン・ゴールドバーグ (Evan Goldberg) は次のように述べています。「単一の統合スイートと強力なAIモデルを活用することで、NetSuiteは分断されたタスクをインテリジェントなエンドツーエンドのワークフローへと変革します。スイート全体にAIが組み込まれることで、お客様は自動化を拡大し、インサイトを深め、俊敏性を高め、データからより多くの価値を引き出すことができます。」

NetSuiteの最新AIイノベーションには、以下が含まれます。

- Intelligent Close Manager: 単一のAI搭載コマンドセンターにより、決算業務の自動化をさらに推進します。決算活動、トレンド、差異を継続的に監視する高度な分析により、決算サイクルの短縮、説明責任の強化、データ整合性の向上を支援します。また、タスクの進捗状況や純利益への影響を可視化し、グローバル全体の取引データへの詳細なドリルダウンを提供します。- AI搭載の銀行取引マッチング: 銀行照合のスピードと精度を高めます。銀行取引を抽出し、補強し、解釈する生成AIの力により、総勘定元帳（GL）勘定への仕訳を正確に分類・突合し、自動照合率の向上、人による検証作業の削減、より迅速な勘定の締め処理を可能にします。- AI生成のレポート記述: 密度の高いビジネスデータをインサイトとアクションにつなげます。主要な財務・業務レポートにAI生成の記述をワンクリックで組み込み、インサイトの向上、成果の加速、事業パフォーマンスの強化を支援します。- AI搭載の顧客サマリー: 顧客課題の解決を迅速化し、エンゲージメントを向上させます。ケースや販売取引に加え、新しいNetSuite Customer 360向けのロール・ベース・サマリーにより、トリアージや再割り当てを効率化し、より一貫した解決を促進します。- AI支援の高度なプライシング: 複雑でポリシーに基づくプライシングを、大規模にー元化・統制します。期間、品目構成、顧客セグメント別に価格を設定でき、さらに在庫、原価、売上データを単一のストーリーとして可視化するAI支援のプライシング・サマリーにより、利益率の保護、市場変化への迅速な対応、すべての見積もりに適正価格を反映することを支援します。- SuiteCloud Developer Assistant: 開発者、管理者、パワーユーザーの生産性向上を支援します。SuiteScript向けのAI搭載コーディング・コンパニオンにより、反復作業に費やす時間を減らし、コーディング、ドキュメント作成、カスタマイズ、テストを加速します。- NetSuite EPM Planning Agent: 組み込みAIにより、計画策定を改善します。自然言語でリアルタイムのFP&Aにおけるトレンドおよび差異分析を実行できるほか、全社データを用いた「what-if」シナリオやシミュレーションを探索し、より良い部門横断の意思決定を推進します。- NetSuite EPM Reconciliation Agent: 照合業務を加速します。履歴データで学習したAI主導のマッチングエンジンにより取引の消し込みを自動化し、手作業を削減します。チームがハイリスク例外への対応に注力しながら、四半期中の継続的な照合を可能にします。

NetSuiteのその他のイノベーションは以下の通りです。

- Advanced subscription metrics: NetSuite Subscription Metricsにおける経営層向けSaaSレポーティングにより、成長の勢いを評価し、解約リスクの早期指標を提供します。確約月次経常収益（CMRR）メトリクスへのアクセスや、獲得月別にドリルダウン可能なコホート・ヒートマップ、柔軟な顧客・契約フィルターの適用、さらに新規、アップセル、ダウンセル、解約の影響をリアルタイムで追跡できます。- Multi-subsidiary vendor payments: NetSuite Intelligent Payment Automationで統制を強化し、支出管理を統合します。米国の組織は、複数子会社にまたがる関係のベンダーへ支払いが可能となり、不正対策を強化しつつ、単一のベンダーレコード内でレポーティングを集約できます。- Flexible commitment allocation: NetSuite SuiteBillingで、複雑な従量コミットメントの収益化を支援します。サブスクリプションをまたいで価格設定、配分、レポーティングを統合できるほか、従量課金サービス間でクレジットを共有し、サービスライン、タイプ、階層別に超過料金を差別化できます。また、サブスクリプション横断の前払いを使用して、同一顧客の複数サブスクリプション間で前払残高を共有でき、プロセスの簡素化とエラー削減に寄与します。- Consignment inventory management: NetSuite Inventory Managementで、ベンダー所有在庫の在庫最適化を支援します。正確なトラッキングと完全な可視性を確保し、販売時にのみ支払いを行うことで、キャッシュフロー、ベンダーとの関係、サプライチェーンの精度を改善します。

提供時期:

これらの機能は、米国のお客様のみが利用可能な「Multi-subsidiary vendor payments」機能を除き、世界中のNetSuiteのユーザーに提供されています。「AI生成のレポート記述」は現在、英語で世界提供されており、他言語は近日提供予定です。

Oracle NetSuiteについて

Oracle NetSuite は、25年以上にわたり、あらゆる規模の企業がより迅速かつ効率的に目標を達成できるよう支援してきました。NetSuiteは、AIを組み込んだ統合型ビジネスシステムを提供し、強力な財務管理、サプライチェーン管理、カスタマーエクスペリエンス、人事機能を展開しています。世界 220の国と地域で、43,000 社以上のお客様にご利用いただいている NetSuite は、No.1 のクラウドERPソリューションです。

