デジタルヒューマン株式会社、山梨県警察本部サイバーセキュリティイベントにおける「AI武藤敬司サイバー犯罪対策課長」の実現に協力

武藤敬司氏AI武藤敬司サイバー犯罪対策課長

デジタルヒューマン株式会社（本社：兵庫県芦屋市、代表取締役：荒尾 和宏、以下「当社」）は、山梨県警察本部がサイバーセキュリティ月間にあわせて2026年2月20日に開催するサイバーセキュリティイベントにおいて、デジタルヒューマン「AI武藤敬司サイバー犯罪対策課長」の実現に協力したことをお知らせします。

本取り組みは、元プロレスラーでタレントの武藤敬司氏を模したデジタルヒューマンを活用し、サイバー犯罪防止に関する啓発を目的としたものです。当社は、本デジタルヒューマンのキャラクター制作およびデジタルヒューマンプラットフォームの提供を担当しました。

取り組みの背景

政府は毎年2月1日から3月18日をサイバーセキュリティ月間と定め、国家サイバー統括室（NCO）を中心に、産官学民が連携した集中的な啓発活動を推進しています。

山梨県警察本部においても、年々増加するサイバー犯罪被害の軽減を目的として、サイバーセキュリティイベントを開催し、県民や企業に向けた啓発活動を行っています。

「AI武藤敬司サイバー犯罪対策課長」について

本イベントでは、武藤敬司氏が特別ゲストとして登壇し、本人とデジタルヒューマン「AI武藤敬司サイバー犯罪対策課長」によるトークセッションが実施される予定です。

「AI武藤敬司サイバー犯罪対策課長」は、イベント参加者とインタラクティブな対話が可能なデジタルヒューマンとして、サイバー犯罪対策に関する情報を分かりやすく伝えます。

親しみのある著名人の姿と声を通じた対話型の情報提供により、専門性の高いサイバーセキュリティ分野への理解と関心を高めることが期待されます。

本デジタルヒューマンは、デル・テクノロジーズのAI PC「Dell Pro Premium」および「Dell 55 4K 大型モニター - P5524Q」上で動作し、実際の窓口業務を想定したデモンストレーションも行われる予定です。

山梨県警察本部サイバーセキュリティイベントの概要

日時：2026年2月20日（金）午前10時から午前11時30分

会場：山梨県警察本部（住所：〒400-8586 甲府市丸の内一丁目6番1号）

参加対象：企業の方、マスコミの方

主な内容：

一日課長委嘱式

山梨県のサイバーセキュリティ対策についての啓発活動について

武藤敬司×AI武藤敬司サイバー犯罪対策課長のセッション

AI武藤敬司サイバー犯罪対策課長 窓口業務デモンストレーション

協力企業 ※50音順

株式会社シンクワン

ダイワボウ情報システム株式会社

デル・テクノロジーズ株式会社

株式会社YSK e-com

本事例の意義

著名人をデジタルヒューマンとして再現し、警察・公共機関の啓発活動に活用する本事例は、デジタルヒューマン技術の新たな社会的活用モデルを示すものです。

従来の一方向的な情報発信とは異なり、デジタルヒューマンによる対話型コミュニケーションは、参加者一人ひとりの理解度や関心に応じた情報提供を可能にします。

当社は、今後も自治体・官公庁をはじめとする公共分野におけるデジタルヒューマンの活用を推進し、社会課題の解決に貢献してまいります。

デジタルヒューマンの特長

デジタルヒューマンには、以下のような特長があります。

1. ブランドの具現化

企業のブランドイメージやコンセプトに基づいた、オリジナルのデジタルヒューマンを開発し、ブランド価値を視覚的に表現します。

2. 自然な対話と迅速な対応

デジタルヒューマンは、顧客からの発話（音声）による質問や要望にリアルタイムで対応し、スムーズなコミュニケーションを実現します。

3. 共感を生む感情表現

文字だけのデジタルなやり取りではなく、表情や声、アクションなどを用いて、ユーザーとの共感を深めます。これにより、顧客体験の質を向上させ、信頼関係を強化します。

4. 多言語対応と視覚的支援

異なる言語を話す顧客にも対応できる多言語サポートや視覚的な案内機能により、幅広い層の顧客に対応可能です。

パートナー募集

デジタルヒューマンの導入、インテグレーション、コンサルティングを共に進めていただけるパートナーを積極的に募集しております。ご興味がある方は、下記よりお問い合わせください。

デジタルヒューマン社について

パートナーについて :https://www.digitalhumans.jp/partners

デジタルヒューマン株式会社は、「人とデジタルヒューマンが共存するより良い世界を創造する」ことを目指し、2020年に設立されました。

当社の技術は、2015年に身体に障がいのある方々の情報アクセシビリティ向上を目的とするプロジェクトから始まりました。このプロジェクトで生まれたアイデアを基盤に、グローバルチームと連携して開発を進め、現在のデジタルヒューマン プラットフォームを構築しました。

AIをはじめとする先端技術を組み合わせた当社の「デジタルヒューマン」は、表情・声・動作の一つひとつに人間らしさを宿し、利用者との共感を生み出します。現在、通信、金融、医療、製造、EC・小売、コンタクトセンターなど、国内の多様な業界で導入されています。

当社は、人とデジタルヒューマンの可能性を最大限に引き出し、より豊かで快適な社会の実現に向けて今後も取り組んでまいります。

