「使い終わった相棒を、未来のエネルギーへ。」 MOTTERU、回収率99%※の技術を用いたモバイルバッテリー回収プログラムを開始

株式会社MOTTERU（本社：神奈川県海老名市、代表取締役：櫻田 良太）は、2026年2月13日より、自社製モバイルバッテリーの無料回収・リサイクルプログラムを開始いたしました。

本プログラムでは、使用済みの製品を「ゴミ」ではなく「資源」として回収。国内最高水準の熱処理・リサイクル技術を持つ提携施設にて、安全に無害化・再資源化を行います。 また、回収にご協力いただいたお客様には、感謝の気持ちとして公式オンラインショップで使えるクーポンを配布し、持続可能な消費サイクルを促進します。

▼詳細・お申し込みページ

https://motteru.co.jp/support/recycling/

【本プログラム実施の背景： 「持つ（MOTTERU）」ことの責任】

モバイルバッテリーは、今や生活に欠かせない「相棒」のような存在です。しかし、リチウムイオン電池は廃棄方法が複雑で、不適切な廃棄による発火事故や、貴重なレアメタルの廃棄が社会課題となっています。

「MOTTERU（持っている）」というブランド名には、製品を手に取る喜びだけでなく、使い終わった後の「手放す責任」まで寄り添いたいという想いが込められています。 愛用してくれた製品を、ただ廃棄するのではなく、適正な技術で資源に戻し、次の製品へとつなぐ。それがメーカーとしての責任であると考え、本プログラムを立ち上げました。

【MOTTERU回収プログラム 3つの特徴】

1. 手続きはカンタン。ポストに投函するだけ

専用のWEBフォームから申し込むと、返送用キット（専用封筒）が自宅に届きます。製品を入れてポストに投函するだけで手続き完了。送料・手数料は一切かかりません。

2. 回収率99%※。高度なリサイクル技術で安全に資源化

回収したバッテリーは、提携する専門施設にて、バッテリーごと高温で熱処理（焼成）されます。

3. 「相棒」への感謝を込めたクーポン配布

- 完全無害化：高温処理によりエネルギーを消失（失活）させるため、発火や爆発の危険性がなくなります。- レアメタル抽出：ブラックマス（コバルト、ニッケル等の粉末）を高純度で回収し、新たな金属資源として再利用します。（※提携工場における金属資源の回収率データに基づく）

リサイクルにご協力いただいたお客様全員に、MOTTERU公式ショップ（楽天/Amazon/ Yahoo）で使用できる割引クーポンをプレゼントいたします。

「古いバッテリーを送って、新しいバッテリーをお得に迎える」という、環境にもお財布にも優しいサイクルを作ります。

【回収の流れ】

1．WEBで申請：特設ページより回収キットをお取り寄せ（無料）。

2．ポストへ投函：届いた封筒に製品を入れ、お近くのポストへ投函。

3．クーポン受取：到着確認後、メールにてクーポンをお届けします。

【対象製品】

MOTTERU製 モバイルバッテリー全般

※他社製品は対象外です。

※著しく破損・膨張している製品の扱いはWEBページをご確認ください。

株式会社MOTTERUについて https://motteru.co.jp/

株式会社MOTTERU（モッテル）は、2020年に神奈川県海老名市で設立された「品質・質感・デザイン」にこだわったデジタルアクセサリーの会社です。誰もが持ちたくなるプロダクトをクリエイティブな発想とテクノロジーで実現し、人々の暮らしを華やかに、そして人々の役に立つことが私たちのミッションです。設計・開発・製作・検査などをこだわりながらも、変化の速いこれからの時代や環境に柔軟に対応し、「誰もが持ちたくなるようなプロダクト」の開発を進めていきます。また、MOTTERUでは、品質を高めるためのプロセスを徹底し、お客様の声と共に最新のテクノロジーと技術力で商品を市場に投入することを第一に考えます。

