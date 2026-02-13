デル・テクノロジーズ、山梨県警察本部のサイバーセキュリティ イベントでのデジタルヒューマン「AI武藤敬司サイバー犯罪対策課長」の実現に協力

デル・テクノロジーズ株式会社

デル・テクノロジーズ株式会社は、山梨県警察本部がサイバーセキュリティ月間にあわせて2026年2月20日に開催するサイバーセキュリティ イベントに登場するデジタルヒューマン「AI武藤敬司サイバー犯罪対策課長」の実現に協力したことを発表しました。

政府では、毎年2月1日から3月18日をサイバーセキュリティ月間と定め、国家サイバー統括室（NCO）を中心に産官学民が連携して、サイバーセキュリティに関する取り組みを集中的に行っています。山梨県警察本部においても年々増え続けるサイバー犯罪による被害を軽減するために、サイバーセキュリティ イベントを開催し、広報活動やセミナーなどを通じた啓もう活動を実施する予定です。

今回の山梨県警察本部によるサイバーセキュリティ イベントでは、特別ゲストとして元プロレスラーでタレントの武藤敬司氏がイベントのセッションに登壇し、同氏を模した「AI武藤敬司サイバー犯罪対策課長」とのトークセッションも予定しています。

左：武藤 敬司 氏 右：AI武藤敬司サイバー犯罪対策課長

デル・テクノロジーズの支援によって実現した「AI武藤敬司サイバー犯罪対策課長」は、武藤 敬司氏をアバターで再現し、AIを活用することでイベント参加者とのインタラクティブな対話をすることができます。一例として、山梨県警察本部が推進しているサイバーセキュリティ活動「サバ活」に関する説明や同本部のフロア案内およびマップ表示などの窓口業務に従事します。

「AI武藤敬司サイバー犯罪対策課長」は、デル・テクノロジーズによる究極の設計とモビリティーを備えたAI PC「Dell Pro Premium(https://www.dell.com/ja-jp/shop/dell-laptops/scr/laptops/appref=dell-pro-premium-product-line)」および「Dell 55 4K 大型モニター - P5524Q」*1を活用して誕生しました。また、このたびの武藤敬司氏のアバターは、2026年２月12日（木）にデル・テクノロジーズが提供を開始した「Dell Digital Assistant Solution(https://www.dell.com/ja-jp/blog/dell-digital-assistant-solution-with-uneeq/)」の利用社名を公開している初めての国内事例となります。

デル・テクノロジーズ株式会社の代表取締役社長を務めるグレンジャー ウォリス（Grainger Wallis）は、次のように述べています。

「デル・テクノロジーズが提供を開始した"Dell Digital Assistant Solution"によって『AI武藤敬司サイバー犯罪対策課長』が実現し、山梨県警察本部によるサイバーセキュリティの啓発活動に貢献できることを大変光栄に思います。デジタルヒューマンは、働き手不足や高齢化、多様化する顧客ニーズへの新たなソリューションとして大きな期待が寄せられており、デル・テクノロジーズは今後もこうした地域社会が抱える課題の解消に向けて努力をしてまいります。」

山梨県警察本部サイバーセキュリティイベントの概要

日時：2026年2月20日（金）午前10時から午前11時30分

会場：山梨県警察本部（住所：〒400-8586 甲府市丸の内一丁目６番１号）

参加対象：企業の方、マスコミの方

内容

- 1日課長委嘱式- 山梨県のサイバーセキュリティ対策についての啓発活動について- 武藤敬司氏×AI武藤敬司サイバー犯罪対策課長のセッション- AI武藤敬司犯罪対策課長 窓口業務デモンストレーション

協力企業 ※50音順

- 株式会社シンクワン- ダイワボウ情報システム株式会社- デジタルヒューマン株式会社- 株式会社YSK e-com

*1 販売終了

