KEF SPRING CAMPAIGN 2026

株式会社KEF JAPAN


新しい部屋、新しい時間、新しい日常。そのすべてを、より鮮やかに変えてくれるのが「音」の力です。
クリアで澄んだ音を楽しむ生活をサポートするため＜KEF（ケーイーエフ）＞は、2026年2月13日(金)～2026年3月29日(日)の期間、SPRING CAMPAIGN 2026 を開催します。


キャンペーン期間中に対象のスピーカーをご購入後、2026年4月30日(木)までにmyKEF登録をしていただいた全員を対象に、最大40,000円分をVisa eギフトにてキャッシュバックします。



SPRING CAMPAIGN 2026詳細


■キャンペーン特設サイト： https://jp.kef.com/pages/speakers-cashback-promotion


■応募：myKEFご登録後、製品登録をされた方が対象


https://jp.kef.com/pages/mykef-roduct-registration


■対象商品：　


HiFiスピーカー: R3 Meta/ Q Concerto Meta/LS50 Meta


ワイヤレスHiFiスピーカー: LS60 Wireless/LS50 Wireless II/LSX II/LSX II LT/Coda W


サブウーファー: KC62



■購入期間：　2026年2月13日(金)～2026年3月29日(日)


■応募期間：　2026年2月13日(金)～2026年4月30日(木)


■対象店舗：　直営店：KEF Music Gallery TOKYO(https://jp.kef.com/pages/kef-music-gallery)


　　　　 公式オンラインストア(https://jp.kef.com/)


　　　　　　　KEF正規販売店(https://jp.kef.com/pages/authorised-distributors)


■キャッシュバック内容(Visa eギフトにて)：


40,000円のキャッシュバック: LS60 Wireless


15,000円のキャッシュバック: LS50 Wireless II/R3 Meta


10,000円のキャッシュバック: Q Concerto Meta/LSX II/LS50 Meta/ KC92


5,000円のキャッシュバック: Coda W/LSX II LT






R3 Metaに関して


希望小売価格 363,000円（税込・1セット）


パフォーマンスを再定義。The Referenceから生まれたHiFiスピーカー





R3 Metaの詳細(https://jp.kef.com/products/r3-meta)



Q Concerto Metaに関して


希望小売価格 192,500円（税込・1セット）


3ウェイ・ブックシェルフ型スピーカー




Q Concerto Metaの詳細(https://jp.kef.com/products/q-concerto-meta)



LS50 Meta に関して


希望小売価格 187,000円（税込・1セット）


世界初、Metamaterial 搭載のパッシブHiFiスピーカー




LS50 Meta の詳細(https://jp.kef.com/products/ls50-meta)



LS60 Wireless に関して


希望小売価格 880,000円（税込・1セット）


HiFiサウンドの未来へ




LS60 Wireless の詳細(https://jp.kef.com/products/ls60-wireless)



LS50 Wireless IIに関して


希望小売価格 363,000円（税込・1セット）


オールインワン スピーカーシステムのワイヤレスHiFiスピーカー




LS50 Wireless IIの詳細(https://jp.kef.com/products/ls50-wireless-2)



LSX IIに関して


希望小売価格 198,000円（税込・1セット）


コンパクトワイヤレスHiFiの決定版




LSX IIの詳細(https://jp.kef.com/products/lsx-2)



LSX II LTに関して


希望小売価格 137,500円（税込・1セット）


コンパクトワイヤレスHiFiの決定版




LSX II LTの詳細(https://jp.kef.com/products/lsx-2-lt)



Coda Wに関して


希望小売価格 127,500円（税込・1セット）


オールインワンHiFiスピーカー




Coda Wの詳細(https://jp.kef.com/products/coda-w)



KC62に関して


希望小売価格 242,000円（税込・1ピース）


ディープで正確な低音を提供する、信じられないほどコンパクトなサブウーファー




KC62の詳細(https://jp.kef.com/products/kc62-subwoofer)




ご自宅に製品を設置すると、どのように見えるか見てみましょう。


どのカラーを選べばいいのかわからない？AR（バーチャル）機能を使えば、製品を設置して、どのように見えるか、どの色があなたのインテリアに一番似合うかを確認することができます。
※一部製品のみ対応となります。詳しくは各製品ページに記載がございます。

KEF JAPAN直営のショールーム


KEF Music Gallery Tokyo


〒107-0062 東京都港区南青山 ５丁目５番６号


東京メトロ表参道駅A5出口徒歩3分


サウンド体験のご予約はこちら(https://jp.kef.com/pages/kef-music-gallery)


KEFオンラインストアお問合せフォーム


https://jp.kef.com/pages/contact-us



KEF について


1961年以来、KEFはオーディオ界の最前線で確固たる地位を築いてまいりました。初期の合成素材の採用から、現在では業界標準となっている先駆的なリファレンス・シリーズまで、技術革新、デザイン、そしてクラフトマンシップの基盤により、スピーカー設計の基準となる製品を生み出してまいりました。


BBCのエンジニアであるレイモンド・クックによって設立されたKEFは、設立当初の拠点であるKent Engineering and Foundryにちなんで名付けられ、現在も英国ケント州メイドストーンで代表的な製品の製造・開発を行っています。


オーディオファンに優れたリスニング体験を提供することを使命とし、革新的なスピーカー及びサブウーファーのコレクションは、ワイヤレス・スピーカー、ポータブル・スピーカー、ヘッドフォンを含むコレクションへと進化し、KEFはご自宅そして移動中のより多くの人々にハイフィデリティ・サウンドを提供しています。



本リリース及びマーケティングに関するお問い合わせ


KEF Japan PR


pr.jp@kef.com