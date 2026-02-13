東峰村とNTT西日本九州支店、地域創生Coデザイン研究所、truestarとの共同チームが「Open Data Battle2025」にてファイナリスト選出

株式会社地域創生Coデザイン研究所

福岡県東峰村（村長：眞田 秀樹 以下、東峰村）とNTT西日本株式会社九州支店（支店長：右田 聖秀 以下NTT西日本）は、株式会社地域創生Coデザイン研究所（代表取締役所長：木上 秀則／NTT西日本グループ、以下地域創生Coデザイン研究所）、株式会社truestar（代表取締役社長：藤 俊久仁）が共同で地域創生プロジェクトとして参画したJTUG※1主催の「Open Data Battle2025」にてファイナリストに選出され、2025年12月22日に実施された最終プレゼンテーションにおいて、「自然と文化の融合を極めたストーリーテリング賞」を受賞しました。

本事業は、2023年1月にて東峰村とNTT西日本にて締結している「まちづくりや住民サービスに関する ICT 連携協定」の枠組みを基盤とした同村が抱える課題や未来ビジョンを「データから再発見する」取り組みを高く評価されたものです。今後もDX 推進を通じ、地域の課題解決と活性化に向けた取り組みを継続してまいります。

※1 JTUG：Japan Tableau User Group

1.「Open Data Battle2025」とは

本コンテストは、オープンデータを活用し、地域の魅力や課題を可視化することで、新たな価値創出を促す取り組みです。今年度のテーマは「あなたの地元」であり、歴史、文化、産業、人物、自然、逸話等、地元を最も魅力的にアピールすることを目的としています。

（参考）Open Data Battle2025 公式HP(https://opendatabattle.jtug.jp/)

（参考）本コンテストでの最終プレゼン資料イメージ

（参考１）東峰村の夜空をイメージしたViz ※2（参考２）東峰村の産業構造データを可視化したViz ※３

※２ Tableauコミュニティにて活躍されている我如古 聡志 氏が作成されたViz(Constellations born of Mythology (IronQuest AUG 2020) | Tableau Public (https://public.tableau.com/app/profile/satoshi.ganeko/viz/ConstellationsbornofMythologyIronQuestAUG2020/constellation))を参考に作成

※３ RESAS産業中分類データ(RESAS-API - 産業中分類 (https://opendata.resas-portal.go.jp/docs/api/v1/industries/middle.html))を利用

2.受賞のポイント

本事業では東峰村と連携し、地域データ※4を統合的に活用・分析し、「村の日常に潜む潜在的な魅力」を新たな視点で描き出しました。審査では、地域と協働して作り上げたデータストーリーの信頼性・実装力が高く評価され、「自然と文化の融合を極めたストーリーテリング賞」を受賞しました。

※４ 活用した地域データについて

・地域通貨データ

・観光入込・人流データ

・東峰村観光HPアクセスログデータ

・生活・文化に関するオープンデータ

3.今後の取り組み

東峰村とNTT西日本および地域創生Coデザイン研究所との協働のもと、住民や村内事業者への地域データのオープンデータ化を推進しています。今後も更にデータ利活用を一層すすめ、地域の課題解決や活性化、EBPMの促進に取り組んでまいります。

＊ニュースリリースに記載されている情報は、発表時点のものです。現時点では、発表日時点での情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。