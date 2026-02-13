「フレッツ 光クロス」「フレッツ 光ネクスト」などの提供エリア拡大について

NTT西日本株式会社

NTT西日本株式会社（代表取締役社長：北村 亮太　以下、NTT西日本）では、「フレッツ 光クロス」・「フレッツ 光ネクスト」※1および「ひかり電話ネクスト」※2などを、下表のとおりエリアを拡大してサービス提供いたします。


※1　FTTHアクセスサービス


インターネットのご利用には、プロバイダーとのご契約・料金が必要です。


※2　IP電話サービス


　 インターネットのご利用はできません。



１．サービス提供エリアおよび、お申し込み受付・サービス提供開始時期（予定）について




※サービス提供エリアであっても、利用できない場合があります。エリアについては、お問い合わせいただくか、


[https://flets-w.com/cart/ ]をご確認ください。



２．提供開始サービス


「フレッツ 光クロス」・「フレッツ 光ネクスト」・「ひかり電話ネクスト」など



３．お申し込・お問い合わせ


（１）インターネットによるお申し込み・お問い合わせ


　フレッツ光公式ホームページ　https://flets-w.com/



（２）電話によるお申し込み・お問い合わせ


　0120-116116　受付時間：午前9時～午後5時


＊土日・年末年始（12月29日～1月3日）を除きます。


＊電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにお願いいたします。


＊携帯電話からもご利用いただけます。


＊NTT西日本エリア以外からはご利用になれません。東日本エリアから発信の場合は「0800-2002116」へお願いいたします。



４．その他


　光コラボレーションモデルを活用した各種サービスもご利用可能となります。


　詳細については、各光コラボレーション事業者さまへご確認ください。



＊　光コラボレーションモデルとは、光コラボレーション事業者が提供するFTTHアクセスサービスなどを言います。　　
詳しくは【https://flets-w.com/collabo/ 】をご確認ください。



※ニュースリリースに記載している情報は、発表日時点のものです。変更になる場合がありますので、


あらかじめご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。