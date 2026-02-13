「フレッツ 光クロス」「フレッツ 光ネクスト」などの提供エリア拡大について

NTT西日本株式会社

NTT西日本株式会社（代表取締役社長：北村 亮太 以下、NTT西日本）では、「フレッツ 光クロス」・「フレッツ 光ネクスト」※1および「ひかり電話ネクスト」※2などを、下表のとおりエリアを拡大してサービス提供いたします。

※1 FTTHアクセスサービス

インターネットのご利用には、プロバイダーとのご契約・料金が必要です。

※2 IP電話サービス

インターネットのご利用はできません。

１．サービス提供エリアおよび、お申し込み受付・サービス提供開始時期（予定）について

※サービス提供エリアであっても、利用できない場合があります。エリアについては、お問い合わせいただくか、

[https://flets-w.com/cart/ ]をご確認ください。

２．提供開始サービス

「フレッツ 光クロス」・「フレッツ 光ネクスト」・「ひかり電話ネクスト」など

３．お申し込・お問い合わせ

（１）インターネットによるお申し込み・お問い合わせ

フレッツ光公式ホームページ https://flets-w.com/

（２）電話によるお申し込み・お問い合わせ

0120-116116 受付時間：午前9時～午後5時

＊土日・年末年始（12月29日～1月3日）を除きます。

＊電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにお願いいたします。

＊携帯電話からもご利用いただけます。

＊NTT西日本エリア以外からはご利用になれません。東日本エリアから発信の場合は「0800-2002116」へお願いいたします。

４．その他

光コラボレーションモデルを活用した各種サービスもご利用可能となります。

詳細については、各光コラボレーション事業者さまへご確認ください。



＊ 光コラボレーションモデルとは、光コラボレーション事業者が提供するFTTHアクセスサービスなどを言います。

詳しくは【https://flets-w.com/collabo/ 】をご確認ください。

※ニュースリリースに記載している情報は、発表日時点のものです。変更になる場合がありますので、

あらかじめご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。