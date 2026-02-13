Kudan、2025年NFLシーズンにおいてFOX SportsとフルシーズンでのXR放送の商用運用を達成

Kudan株式会社

Kudan株式会社（本社：東京都、CEO：項 大雨、以下「Kudan」）は、米国における2025年ナショナル・フットボール・リーグ（NFL）シーズンを通じて、FOX SportsとのXR（Extended Reality）放送に関する協業を成功裏に完了したことをお知らせします。

2025年NFLシーズンを通じ、KudanのXR放送ソリューション「Kudan VANTAGE(TM)」は、FOX Sportsが放送する週末のハイライトゲーム全試合において継続的に導入されました。毎週行われる生放送というミッションクリティカルな環境下において、本ソリューションは安定的かつ再現性の高いパフォーマンスを発揮し、フルシーズンにわたる運用実績を確立しました。

本協業の特筆すべき点は、Kudan、SkyCam、FOX Sportsの3社間における緊密かつ実践的な連携体制にあります。現地での導入作業、ライブ運用サポート、試合後の技術レビューなど、20回以上の共同活動を実施しました。この頻繁な連携により、スタジアムごとの多様な環境に対応しつつ、迅速な改善と放送グレードの信頼性確保を実現しました。

さらに2025年10月には、本パートナーシップにおける運用の大きなマイルストーンを達成しました。Kudanのリアルタイム・トラッキング技術が、FOX Sportsの放送制作インフラ内にシーズンを通して常設インストールされることとなったのです。この常設統合により、セットアップの負担が軽減され、XRワークフローが効率化されただけでなく、短期的なイベント利用にとどまらない、継続的な放送運用に対する本ソリューションの成熟度と準備性が実証されました。

また、ライブ放送への導入と並行して、各チームはXRソリューションの技術的な高度化も共同で推進しました。従来のLiDAR中心のアプローチから、カメラ情報を統合した「マルチセンサーフュージョン」アーキテクチャへと進化させることで、トラッキングの堅牢性、映像の整合性、そして動きの激しいライブスポーツ環境への適応能力をさらに向上させました。

シーズンを通じた持続的な運用とインフラへの常設統合の結果、Kudanのリアルタイム・トラッキングシステムは、FOX Sportsの放送ワークフローにおいて不可欠かつ実運用可能なコンポーネントとなりました。継続的なオンエア実績と戦略的なインフラ採用は、放送事業者、制作パートナー、そして世界のスポーツメディアおよびXR市場から強い注目を集め、SLAM技術を活用したXR放送の商業的有効性を強く印象づける結果となりました。

なお、FOX Sportsが今年のスーパーボウルの公式放送局ではなかったため、今回のスーパーボウル放送にはKudanの技術は使用されませんでしたが、本協業は、2025年2月に開催された「第59回スーパーボウル（Super Bowl LIX）」での成功実績に基づくものです。同大会では、世界で最も視聴されたスポーツイベントの一つとして、Kudanの技術が大規模なXR映像演出を支えました。

今後、Kudanは「Kudan VANTAGE(TM)」のさらなる商業化に向け、導入効率の向上、運用ワークフローの標準化、そして他のスポーツ、リーグ、放送フォーマットへの適用拡大を計画しています。フルシーズンの導入実績、制作現場への常設統合、そして高まる市場の関心を背景に、Kudanは世界のスポーツメディア業界において、没入型ライブ放送技術の普及を力強く支えてまいります。

【Ｋｕｄａｎ株式会社について】

Kudanは、フィジカルAIの発展を支える空間知覚技術＝「機械の眼」を提供し、次世代デジタルツインとロボットの中核を担います。現実空間を知覚してデジタルツインを生成しAIが理解することで、現場管理のDXや生産性向上に貢献します。また、ロボットが空間をデジタルに知覚し、複雑環境での自律行動を行うための基盤技術も提供しています。

詳細な情報は、Kudanのウェブサイト（https://www.kudan.io/jp/）をご参照ください。

■会社概要

会 社 名：Ｋｕｄａｎ株式会社

証券コード：4425（東証グロース）

代 表 者：代表取締役CEO 項 大雨