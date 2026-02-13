Bluetooth(R) トランスミッター搭載アナログターンテーブル『TN-400BT-X』に台数限定のターコイズブルーモデルを追加― 日本国内はオンラインストア「ティアックストア」限定販売 ―
TEAC（ティアック）は、Bluetooth(R) トランスミッターを搭載したアナログターンテーブル『TN-400BT-X』のターコイズブルーモデルを台数限定で販売します。
日本国内ではティアック公式オンラインストア「ティアックストア」専売モデルとなります。
TN-400BT-X/TB（ターコイズブルー）
TN-400BT-Xは、内蔵のBluetoothトランスミッターを使ってBluetoothヘッドホンやBluetoothスピーカーで直接再生可能なアナログターンテーブルです。
安定した回転を実現するアルミ・ダイキャスト製プラッターや、簡単に好みのカートリッジに交換できるユニバーサル型ヘッドシェル、アンチスケーティング調整機構付きスタティックバランス型S字トーンアームを採用するなど、基本性能を重視しつつ、さらに内蔵のMM型フォノイコライザーアンプによりフォノ入力を持たないオーディオシステムとの接続も可能となっています。
内蔵のBluetoothトランスミッターは高音質なワイヤレス再生が可能なQualcomm(R) aptX(TM) Adaptiveに対応。aptX(TM) Adaptiveに対応した最新のヘッドホンやBluetoothスピーカーで高音質、低遅延での再生が可能です。
カートリッジには高い読み取り精度で定評のあるオーディオテクニカ社製のVM型（MM型と同等）AT95Eを採用。お買い上げいただいてセットアップするだけで、すぐにアナログレコードの世界をお楽しみいただけます。
南国の海や空をイメージする爽やかなターコイズブルーのラッカー塗装仕上げです。
【主な特長】
・3スピード（33-⅓、45、78回転）対応ベルトドライブ式アナログターンテーブル
・ユニバーサルタイプ・ヘッドシェルを採用したスタティックバランス型S字トーンアーム
・Qualcomm(R) aptX Adaptiveに対応したBluetoothトランスミッター搭載
・MDF製キャビネットによる制振性に優れた強固なボディ
・南国の海や空をイメージする爽やかなターコイズブルーのラッカー塗装仕上げ
・オーディオテクニカ社製VM（MM）型カートリッジAT95Eを装着済み
・酸化に強い金メッキ端子を採用したライン/フォノ出力端子
【その他の特長】
・安定した回転を実現する高精度スピンドル（軸受）部
・アルミ・ダイキャスト製プラッター
・トラッキングエラーを防ぐアンチスケーティングシステム
・フィードバック振動を抑制する振動吸収ラバー部品を採用したアルミ製脚
・アルミ削り出しの操作ノブ類
・リアパネルにGND端子を装備（GND線付きRCAピンケーブル付属）
【仕様】
ターンテーブル部
・駆動方式：ベルトドライブ
・モーター：DCモーター
・回転数：33-⅓rpm、45rpm、78rpm
・回転数偏差：±2%
・ワウフラッター 0.2%以下
・S/N比 ：67dB以上（A-Weight、20KHz LPF）
・ターンテーブル：アルミ・ダイキャスト製、直径300mm
トーンアーム部
・アーム形式 ：スタティックバランス型S字トーンアーム
・実効アーム長：223mm
・針圧可変範囲 ：0～5g
・適応カートリッジ：3～7g ※付属ヘッドシェルを使用した場合
カートリッジ部
・型番：オーディオテクニカ社製 AT95E
・形式：VM型（MM型と同等）
・周波数特性 ：20～20,000Hz
・出力電圧：3.5mV（1kHz、5cm/sec.）
・針圧：1.5～2.5g（2.0g標準）
・外形寸法：17.0 × 17.2 × 30.5mm（W×H×D）
・質量：5.7g
・交換針：オーディオテクニカ社製 ATN95E
・付属ヘッドシェル質量：11g ※ネジ、ナット、ワイヤー含む
・針寿命：約300時間 ※使用環境による
出力電圧
・フォノ出力 ：3.5mV（±3dB）
・ライン出力： 155mV（-16dBV）
・出力端子：RCAピン端子（フォノ/ライン切替式）
Bluetooth(R)部
・Bluetoothバージョン：5.2（デュアルモード）
・対応プロファイル：A2DP
・対応コーデック：SBC、Qualcomm(R) aptX(TM)、Qualcomm(R) aptX(TM) Adaptive
一般
・電源：AC100V～240V、50/60Hz（ACアダプター）
・消費電力：1.5W以下（スタンバイ時0.5W以下）
・動作保証温度： 5℃～35℃
・最大外形：420 × 117 × 356mm（W×H×D 突起部を含む）
・質量：4.9kg
付属品
・フェルトマット × 1
・ドーナツ盤用アダプター × 1
・カウンターウエイト × 1
・ヘッドシェル × 1
※VMカートリッジAT95E（オーディオテクニカ社製）装着済
・アルミ・ダイキャスト製プラッター × 1
・ダストカバー × 1
・ヒンジー × 2
・RCAケーブル × 1
・AC アダプター（GPE053A-V120050）× 1
・取扱説明書（保証書付き）× 1
※ 仕様は改善のため変更することがあります。
製品詳細情報については、こちらをご覧ください。
「TN-400BT-X/TB(https://teac.jp/jp/product/tn-400bt-x_tb/top)」
