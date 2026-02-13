Bluetooth(R) トランスミッター搭載アナログターンテーブル『TN-400BT-X』に台数限定のターコイズブルーモデルを追加― 日本国内はオンラインストア「ティアックストア」限定販売 ―

ティアック株式会社

TEAC（ティアック）は、Bluetooth(R) トランスミッターを搭載したアナログターンテーブル『TN-400BT-X』のターコイズブルーモデルを台数限定で販売します。

日本国内ではティアック公式オンラインストア「ティアックストア」専売モデルとなります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/21574/table/591_1_f294f985104874077f05b0d91e830f64.jpg?v=202602131051 ]TN-400BT-X/TB（ターコイズブルー）

TN-400BT-Xは、内蔵のBluetoothトランスミッターを使ってBluetoothヘッドホンやBluetoothスピーカーで直接再生可能なアナログターンテーブルです。

安定した回転を実現するアルミ・ダイキャスト製プラッターや、簡単に好みのカートリッジに交換できるユニバーサル型ヘッドシェル、アンチスケーティング調整機構付きスタティックバランス型S字トーンアームを採用するなど、基本性能を重視しつつ、さらに内蔵のMM型フォノイコライザーアンプによりフォノ入力を持たないオーディオシステムとの接続も可能となっています。

内蔵のBluetoothトランスミッターは高音質なワイヤレス再生が可能なQualcomm(R) aptX(TM) Adaptiveに対応。aptX(TM) Adaptiveに対応した最新のヘッドホンやBluetoothスピーカーで高音質、低遅延での再生が可能です。

カートリッジには高い読み取り精度で定評のあるオーディオテクニカ社製のVM型（MM型と同等）AT95Eを採用。お買い上げいただいてセットアップするだけで、すぐにアナログレコードの世界をお楽しみいただけます。

南国の海や空をイメージする爽やかなターコイズブルーのラッカー塗装仕上げです。

【主な特長】

・3スピード（33-⅓、45、78回転）対応ベルトドライブ式アナログターンテーブル

・ユニバーサルタイプ・ヘッドシェルを採用したスタティックバランス型S字トーンアーム

・Qualcomm(R) aptX Adaptiveに対応したBluetoothトランスミッター搭載

・MDF製キャビネットによる制振性に優れた強固なボディ

・南国の海や空をイメージする爽やかなターコイズブルーのラッカー塗装仕上げ

・オーディオテクニカ社製VM（MM）型カートリッジAT95Eを装着済み

・酸化に強い金メッキ端子を採用したライン/フォノ出力端子

【その他の特長】

・安定した回転を実現する高精度スピンドル（軸受）部

・アルミ・ダイキャスト製プラッター

・トラッキングエラーを防ぐアンチスケーティングシステム

・フィードバック振動を抑制する振動吸収ラバー部品を採用したアルミ製脚

・アルミ削り出しの操作ノブ類

・リアパネルにGND端子を装備（GND線付きRCAピンケーブル付属）

【仕様】

ターンテーブル部

・駆動方式：ベルトドライブ

・モーター：DCモーター

・回転数：33-⅓rpm、45rpm、78rpm

・回転数偏差：±2%

・ワウフラッター 0.2%以下

・S/N比 ：67dB以上（A-Weight、20KHz LPF）

・ターンテーブル：アルミ・ダイキャスト製、直径300mm

トーンアーム部

・アーム形式 ：スタティックバランス型S字トーンアーム

・実効アーム長：223mm

・針圧可変範囲 ：0～5g

・適応カートリッジ：3～7g ※付属ヘッドシェルを使用した場合

カートリッジ部

・型番：オーディオテクニカ社製 AT95E

・形式：VM型（MM型と同等）

・周波数特性 ：20～20,000Hz

・出力電圧：3.5mV（1kHz、5cm/sec.）

・針圧：1.5～2.5g（2.0g標準）

・外形寸法：17.0 × 17.2 × 30.5mm（W×H×D）

・質量：5.7g

・交換針：オーディオテクニカ社製 ATN95E

・付属ヘッドシェル質量：11g ※ネジ、ナット、ワイヤー含む

・針寿命：約300時間 ※使用環境による

出力電圧

・フォノ出力 ：3.5mV（±3dB）

・ライン出力： 155mV（-16dBV）

・出力端子：RCAピン端子（フォノ/ライン切替式）

Bluetooth(R)部

・Bluetoothバージョン：5.2（デュアルモード）

・対応プロファイル：A2DP

・対応コーデック：SBC、Qualcomm(R) aptX(TM)、Qualcomm(R) aptX(TM) Adaptive

一般

・電源：AC100V～240V、50/60Hz（ACアダプター）

・消費電力：1.5W以下（スタンバイ時0.5W以下）

・動作保証温度： 5℃～35℃

・最大外形：420 × 117 × 356mm（W×H×D 突起部を含む）

・質量：4.9kg

付属品

・フェルトマット × 1

・ドーナツ盤用アダプター × 1

・カウンターウエイト × 1

・ヘッドシェル × 1

※VMカートリッジAT95E（オーディオテクニカ社製）装着済

・アルミ・ダイキャスト製プラッター × 1

・ダストカバー × 1

・ヒンジー × 2

・RCAケーブル × 1

・AC アダプター（GPE053A-V120050）× 1

・取扱説明書（保証書付き）× 1

※ 仕様は改善のため変更することがあります。

製品詳細情報については、こちらをご覧ください。

「TN-400BT-X/TB(https://teac.jp/jp/product/tn-400bt-x_tb/top)」

ティアック株式会社(TEAC CORPORATION)が運営する公式オンラインストアです。TEAC、TASCAMなど、ティアック株式会社(TEAC CORPORATION)が取り扱うブランドのホームオーディオ・サウンド・レコーディング商品を販売しております。

http://store.teac.co.jp/