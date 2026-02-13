Bluetooth(R) トランスミッター搭載アナログターンテーブル『TN-400BT-X』に台数限定のターコイズブルーモデルを追加― 日本国内はオンラインストア「ティアックストア」限定販売 ―

TEAC（ティアック）は、Bluetooth(R) トランスミッターを搭載したアナログターンテーブル『TN-400BT-X』のターコイズブルーモデルを台数限定で販売します。


日本国内ではティアック公式オンラインストア「ティアックストア」専売モデルとなります。







TN-400BT-X/TB（ターコイズブルー）


TN-400BT-Xは、内蔵のBluetoothトランスミッターを使ってBluetoothヘッドホンやBluetoothスピーカーで直接再生可能なアナログターンテーブルです。
安定した回転を実現するアルミ・ダイキャスト製プラッターや、簡単に好みのカートリッジに交換できるユニバーサル型ヘッドシェル、アンチスケーティング調整機構付きスタティックバランス型S字トーンアームを採用するなど、基本性能を重視しつつ、さらに内蔵のMM型フォノイコライザーアンプによりフォノ入力を持たないオーディオシステムとの接続も可能となっています。
内蔵のBluetoothトランスミッターは高音質なワイヤレス再生が可能なQualcomm(R) aptX(TM) Adaptiveに対応。aptX(TM) Adaptiveに対応した最新のヘッドホンやBluetoothスピーカーで高音質、低遅延での再生が可能です。
カートリッジには高い読み取り精度で定評のあるオーディオテクニカ社製のVM型（MM型と同等）AT95Eを採用。お買い上げいただいてセットアップするだけで、すぐにアナログレコードの世界をお楽しみいただけます。
南国の海や空をイメージする爽やかなターコイズブルーのラッカー塗装仕上げです。






【主な特長】


・3スピード（33-⅓、45、78回転）対応ベルトドライブ式アナログターンテーブル


・ユニバーサルタイプ・ヘッドシェルを採用したスタティックバランス型S字トーンアーム


・Qualcomm(R) aptX Adaptiveに対応したBluetoothトランスミッター搭載


・MDF製キャビネットによる制振性に優れた強固なボディ


・南国の海や空をイメージする爽やかなターコイズブルーのラッカー塗装仕上げ


・オーディオテクニカ社製VM（MM）型カートリッジAT95Eを装着済み


・酸化に強い金メッキ端子を採用したライン/フォノ出力端子



【その他の特長】


・安定した回転を実現する高精度スピンドル（軸受）部


・アルミ・ダイキャスト製プラッター


・トラッキングエラーを防ぐアンチスケーティングシステム


・フィードバック振動を抑制する振動吸収ラバー部品を採用したアルミ製脚


・アルミ削り出しの操作ノブ類


・リアパネルにGND端子を装備（GND線付きRCAピンケーブル付属）



【仕様】


ターンテーブル部


・駆動方式：ベルトドライブ


・モーター：DCモーター


・回転数：33-⅓rpm、45rpm、78rpm


・回転数偏差：±2%


・ワウフラッター 0.2%以下


・S/N比 ：67dB以上（A-Weight、20KHz LPF）


・ターンテーブル：アルミ・ダイキャスト製、直径300mm



トーンアーム部


・アーム形式 ：スタティックバランス型S字トーンアーム


・実効アーム長：223mm


・針圧可変範囲 ：0～5g


・適応カートリッジ：3～7g ※付属ヘッドシェルを使用した場合



カートリッジ部


・型番：オーディオテクニカ社製 AT95E


・形式：VM型（MM型と同等）


・周波数特性 ：20～20,000Hz


・出力電圧：3.5mV（1kHz、5cm/sec.）


・針圧：1.5～2.5g（2.0g標準）


・外形寸法：17.0 × 17.2 × 30.5mm（W×H×D）


・質量：5.7g


・交換針：オーディオテクニカ社製 ATN95E


・付属ヘッドシェル質量：11g ※ネジ、ナット、ワイヤー含む


・針寿命：約300時間 ※使用環境による



出力電圧


・フォノ出力 ：3.5mV（±3dB）


・ライン出力： 155mV（-16dBV）


・出力端子：RCAピン端子（フォノ/ライン切替式）



Bluetooth(R)部


・Bluetoothバージョン：5.2（デュアルモード）


・対応プロファイル：A2DP


・対応コーデック：SBC、Qualcomm(R) aptX(TM)、Qualcomm(R) aptX(TM) Adaptive



一般


・電源：AC100V～240V、50/60Hz（ACアダプター）


・消費電力：1.5W以下（スタンバイ時0.5W以下）


・動作保証温度： 5℃～35℃


・最大外形：420 × 117 × 356mm（W×H×D 突起部を含む）


・質量：4.9kg



付属品


・フェルトマット × 1


・ドーナツ盤用アダプター × 1


・カウンターウエイト × 1


・ヘッドシェル × 1　
※VMカートリッジAT95E（オーディオテクニカ社製）装着済


・アルミ・ダイキャスト製プラッター × 1


・ダストカバー × 1


・ヒンジー × 2


・RCAケーブル × 1


・AC アダプター（GPE053A-V120050）× 1


・取扱説明書（保証書付き）× 1



※ 仕様は改善のため変更することがあります。



製品詳細情報については、こちらをご覧ください。
「TN-400BT-X/TB(https://teac.jp/jp/product/tn-400bt-x_tb/top)」










