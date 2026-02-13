【2026年4月1日付】商号変更およびグループ体制再編に関するお知らせ（予定）株式会社Blue Planet-worksは「株式会社AppGuard」へ

株式会社Blue Planet-works

株式会社Blue Planet-works（本社：東京都品川区、代表取締役社長：坂尻 浩孝、以下当社）は、2026年2月13日に開催された戦略発表会において、2026年3月末開催予定の定時株主総会において承認が得られることを条件として、同年4月1日付で商号を「株式会社AppGuard」へ変更することを発表いたしました。あわせて、国内事業を統括する子会社「株式会社ITガード」については、本日2月13日付で「株式会社AppGuardジャパン」へ社名を変更したことをお知らせいたします。

■概要：ブランド統合によるグローバル展開の加速

当社は、OSを「要塞化」し、未知のサイバー攻撃を侵害させない唯一無二の技術「AppGuard」を軸に事業を展開してまいりました 。この度、プロダクト名と社名を「AppGuard」に統一することで、国内外におけるブランド認知とマーケティング効率を最大化させます 。米国政府機関向けに開発・採用された技術を製品化し、国内で開発・サポートを行う「米国生まれ日本育ち」の国産ベンダーとして、国産の「安心」をグローバルな「ANSHIN」へと普及させる戦略を推進します 。

■経営理念：パーパス・ミッション・ビジョンの定義

新体制への移行に伴い、当社の存在意義を以下の通り定義いたしました 。

■体制変更：国内・グローバルの役割を明確化

- パーパス（存在意義） : テクノロジーと知性の力で世界に安心を届ける- ミッション（使命） : 真の知性あるサイバー防御をすべての人とモノへ- ビジョン（目指す未来）:すべてのモノが安心してつながり信頼できるデジタル社会をつくる

ブランド統合に合わせ、グループ内の事業体制を再編・強化いたします。

- 国内事業統括（2026年2月13日付で変更済み）:

国内事業の統括を担う「株式会社ITガード」は、本日2月13日付で「株式会社AppGuardジャパン」へと社名を変更いたしました。同社は新体制下における国内事業を統括し、日本市場への迅速な製品提供とサポートを推進します。

- 研究開発（R&D）拠点:

米国拠点の「AppGuard, Inc.」は、引き続き研究開発（R&D）および欧米営業を担い、世界標準化に向けたグローバル展開の基盤となります 。

- ブランド統合の完成（2026年4月1日付予定）:

2026年4月1日、親会社である株式会社Blue Planet-worksが「株式会社AppGuard」へと商号を変更することで、グループ全体を「AppGuard」ブランドの下に統合・一元化し、グローバル市場での競争力を最大化させます 。

■株式会社AppGuard（2026年4月1日付で株式会社Blue Planet-worksより商号変更予定）

株式会社AppGuard（旧：株式会社Blue Planet-works）は、「テクノロジーと知性の力で世界に安心（ANSHIN）を届ける」をパーパス（存在意義）に掲げ、OSを「要塞化」しサイバー攻撃を侵害させない革新的な「AppGuard」テクノロジーをベースとした製品及びサービスを提供する国産のグローバル・サイバーセキュリティ・カンパニーです 。米国政府機関向けに開発された技術を核に、「真の知性あるサイバー防御をすべての人とモノへ」届けることを使命としています。

【会社概要（2026年4月1日付予定）】

- 会社名 ：株式会社AppGuard（旧：株式会社Blue Planet-works）- 所在地 ：〒141-0032 東京都品川区大崎4-1-2 ウィン第2五反田ビル3F- 設立 ：2017年4月- 資本金 ：87億円（2026年1月現在）- 代表者 ：代表取締役会長 片地 格人 ／ 代表取締役社長 坂尻 浩孝- グループ会社：株式会社AppGuardジャパン（2026年2月13日付で株式会社ITガードより商号変更／国内事業統括）AppGuard, Inc.（研究開発、欧米営業）- 事業内容：「AppGuard」の技術を応用したサイバーセキュリティプロダクトの開発・販売及び付帯サービスの提供- 公式Webサイト：https://www.appguard.co.jp/