タスキホールディングス、SNPIT STUDIO・GALLUSYSと不動産RWAの社会実装に向けた共同実証実験（PoC）を開始

株式会社タスキホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長：柏村 雄、以下：当社）は、ブロックチェーン領域における高い専門性を有し、スマートフォンで撮影した写真を使って楽しむ「Snap to Earn（撮って稼ぐ）」型の新感覚GameFiプラットフォーム「SNPIT」のパブリッシングを手掛けるSNPIT STUDIO FZCO（本社：Dubai（ドバイ）, UAE、CEO：大塚 敏之、以下：SNPIT STUDIO）および、同サービスの開発を行う株式会社GALLUSYS（本社：東京都港区、代表取締役：浅井 俊光、以下：GALLUSYS）とともに、不動産RWA（※1）の社会実装に向けた共同実証実験（PoC）を開始することに、本日合意いたしました。

3社は、それぞれの事業基盤と強みを活かし、不動産を対象としたアセットトークン化（※2）に関して、利用者・投資家にとって安心・安全な社会実装に必要となる要件（技術・運用、コンプライアンス等）の整理と検証を共同で進めていきます。これらの取り組みを通じ、次世代の金融エコシステム実現に向けた検討を推進してまいります。

（※1）RWA（リアル・ワールド・アセット）… 不動産、債券、貴金属、アートなど、現実世界に存在する物理的・有形・無形の実物資産を、ブロックチェーン技術を用いてデジタルトークン化（デジタル証券化）した資産。

（※2）アセットトークン化 …リアルワールドアセット（RWA）の権利をブロックチェーン上のデジタル技術（トークン）に変換するプロセス。この技術により、資産の分割や24時間365日のグローバルな取引が容易になり、低コストで透明性の高い資産管理が可能となる。

◆ 本取り組みについて

世界の金融市場では現在、実物資産のトークン化が急速に進展しており、トークン化資産の市場規模は2030年までに16兆米ドル（約2,400兆円）に達すると予測されています（※3）。世界的な大手金融プラットフォームやグローバル取引所においても、トークン化株式やトークン化資産への対応が本格化しており、伝統的金融と暗号資産の境界が急速に融合しつつあります。

このような市場環境の中、当社は、国内不動産事業で培った資産価値創造のノウハウを、SNPIT STUDIOが持つブロックチェーンのパブリッシングノウハウ、ならびにGALLUSYSが培ってきたブロックチェーンプラットフォームの開発技術を融合させることで、不動産RWAの社会実装に向けた課題を整理し、新たな成長機会の創出を目指してまいります。日本国内では、金融商品取引法等の関連諸法規・規制の整備が引き続き重要な課題となっております。当社は、不動産RWA分野における今後の可能性を見据え、変化の激しい国際情勢や先進的な取り組みを機動的に取り入れた検討を行うことが不可欠であると判断し、その一環として、このたびUAEを拠点にグローバルに事業を展開するSNPIT STUDIOとの協業を開始いたしました。

不動産領域は、実物資産の中でも社会的・経済的インパクトが大きい一方、一般的に取引・管理のプロセスが複雑で、流動性の制約といった課題が存在します。本取り組みは、こうした課題に対して不動産RWAによる解決を目指すファーストステップとなります。

不動産RWAの最大のメリットは、１.流動性の向上、２.スピーディーな取引の実現、３.プログラマビリティの向上による業務コスト削減です。実物不動産をトークン化により小口化することで少額投資が容易となるほか、取引の全工程がブロックチェーン上で完結するため、24時間365日世界中のどこからでも即時決済が行えるようになります。また、スマートコントラクトにより、迅速かつ透明性やトレーサビリティの高い取引が仲介者を介さずユーザー間で直接実現することで、仲介手数料や管理コストの大幅な削減が可能となります。こうしたメリットの他にも、新興国など金融サービスの恩恵を十分に受けることができていない人々にもプラットフォームへのアクセスを開くことで、不動産投資マーケットの拡大と金融サービスの提供といった意義が内包されております。

当社は、不動産RWAの実装を通じて個人や海外投資家といった幅広い投資家層を取り込むことで、将来的にグローバルに開かれた不動産価値流通プラットフォームを構築し、収益拡大と企業価値の向上に努めてまいります。

（※3）出所：BCG,ADDXレポート「Asset tokenization projected to grow 50x into US＄16 trillion opportunity by 2030(https://addx.co/files/bcg_ADDX_report_Asset_tokenization_trillion_opportunity_by_2030_de2aaa41a4.pdf)」

（※4）出所：ロイター「Stablecoins may drum up ＄1.4 trillion of extra dollar demand by 2027, JPM says(https://www.reuters.com/business/global-markets-stablecoins-jpm-2025-10-08/)」

◆ 本取り組みにおける各社の役割と展望について

◆ SNPIT STUDIO FZCOについて

SNPIT STUDIOはUAEのDubai（ドバイ）に拠点を置き、「SNPIT」のゲームパブリッシング事業を主軸としながら、ブロックチェーン技術を活用した革新的なサービス開発を手掛ける企業です。「SNPIT」は、スマートフォンのカメラを活用し、撮影した写真を共有しながら他のユーザーと写真の対戦や交流を楽しめる写真バトルアプリです。SNPIT STUDIOは、デジタルアセットの生成・流通・管理における技術力を有しており、トークン化プラットフォームの構築・運用において高い専門性を有しています。

◆ 各社代表者コメント

【SNPIT STUDIO CEO 大塚 敏之様】

「RWAの進展は、デジタル技術が実社会の価値流通に直接寄与する重要な潮流です。不動産領域は特に社会的意義が大きく、ユーザーにとって安心・安全な実装の検討が求められます。本PoCを通じて、タスキホールディングスおよびGALLUSYSとともに実務と技術の課題を整理し、社会実装に向けた検証を推進してまいります。」

【GALLUSYS代表取締役 浅井 俊光様】

「不動産RWAの社会実装に向けては、技術・運用・プロセス面の論点を丁寧に整理することが重要です。本PoCにパートナーとして参画し、3社連携のもと、検証の推進と実装に向けた検討を支援してまいります。」

【当社代表取締役社長 柏村 雄】

「不動産をはじめとする実物資産のトークン化は、資産の流動性を高め、投資家層の裾野を広げる可能性を秘めています。一方で、社会実装にあたっては、実務・技術・運用の整合に加え、安心・安全の担保が不可欠です。当社が培ってきた不動産事業の知見と、SNPIT STUDIOのブロックチェーン技術、ならびにGALLUSYSの知見を組み合わせることで、実装に向けた検証を着実に進め、新たな価値創造につなげてまいります。」

3社は、本PoCの進捗に応じて検証範囲を適切に見直しながら、不動産RWAの社会実装に向けた検討を段階的に進めてまいります。なお、具体的な取り組み内容および今後の展開については、適宜お知らせいたします。

◆ SNPIT STUDIO FZCOの会社概要

Snap to Earn型GameFi「SNPIT」のパブリッシングや現実資産のオンチェーン化を推進するRWAプラットフォームの開発を手掛ける企業です。「SNPIT」はカメラNFTを用いて撮影した写真を競わせ、独自の暗号資産SNPITトークン（SNPT）を獲得できる仕組みを有し、ストラテジックアドバイザーに秋元康氏が就任したことでも注目を集めています。同社は2025年の設立以降、戦略とテクノロジーを融合し現実世界の価値をブロックチェーン上で流動化することを使命として、幅広い事業を展開しています。

社名 ：SNPIT STUDIO FZCO

代表者：CEO 大塚 敏之

URL ：https://snpit.studio/

本社 ：Unit No: 62779-001, IFZA Business Park, DDP, Dubai Digital Park, Dubai Silicon Oasis, Dubai, United Arab Emirates

設立 ：2025年5月13日

◆ 株式会社GALLUSYSの会社概要

「SNPIT」をはじめとしたアプリ開発事業を展開する企業です。『誰も見出せなかった新しい楽しみや喜びを世界に広めていく。その発信地となる。』をビジョンに、日常の中にある価値を引き出すプロダクト開発のほか、Web3領域での事業展開や研修サービスの提供を行っております。

社名 ：株式会社GALLUSYS

代表者：代表取締役 浅井 俊光

URL ：https://gallusys.com/index.php

本社 ：東京都港区赤坂7-11-7 三共赤坂ビル2F

設立 ：2020年9月8日

◆ 株式会社タスキホールディングスの会社概要

『人を起点に。空間をデジタルに。未来を変える仕組みをつくる。』をミッションとして、2024年4月1日に株式会社タスキと株式会社新日本建物の経営統合により設立いたしました。デジタル技術の活用により、不動産価値流通において業界を問わない価値の提供と、その基盤となるプラットフォーム構築を実現いたします。

社名 ：株式会社タスキホールディングス

代表者：代表取締役社長 柏村 雄

URL ：https://tasuki-holdings.co.jp/

本社 ：東京都港区北青山2-7-9 日昭ビル7F

設立 ：2024年4月1日