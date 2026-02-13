『東方LostWord』博麗霊夢 ＜カルマスピード＞／霧雨魔理沙 ＜夜に裂く光＞の「Tシャツ」が二次元コスパから登場！2/28(土)～イベント先行販売も【株式会社コスパ】

コスパグループ株式会社【公式キャラクターアパレル・グッズ／二次元コスパ】『東方LostWord』 商品情報

『東方Project』の公認二次創作スマホRPG『東方LostWord』より新グッズ 、博麗霊夢 ＜カルマスピード＞ ／霧雨魔理沙 ＜夜に裂く光＞それぞれの「Tシャツ」が二次元コスパから登場です。

これらは2月28日(土)～3月15日(日)秋葉原：グランエンタス[オノデンビル1F]で開催の〈グランエンタス春祭り2026 with 東方Project〉にて先行販売も決定いたしました。

いち早く手に入るこの機会をどうぞお見逃しなく。

また、通販を含むコスパオフィシャルショップほかでは一般販売のご予約受付中。＜2026年6月上旬＞発売予定です。

【二次元コスパ】／〈グランエンタス春祭り2026 with 東方Project〉先行販売情報

┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/event/id/27391

【二次元コスパ】／『東方LostWord』商品情報

┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/itemlist/id/02938/mode/title

◆『東方LostWord』商品情報

博麗霊夢 ＜カルマスピード＞ Tシャツ ／ 霧雨魔理沙 ＜夜に裂く光＞ Tシャツ博麗霊夢 ＜カルマスピード＞ Tシャツ霧雨魔理沙 ＜夜に裂く光＞ Tシャツ

【先行販売情報】

■2026年2月28日(土)～3月15日(日)〈グランエンタス春祭り2026 with 東方Project〉

一般販売：2026年6月上旬予定

サイズ：M/L/XL

価格：各3,300円（税込）

「5.6オンス」の生地を使用したタフな一枚。

・一枚での着用にも耐えうる厚みと強度を備えた「5.6オンス」の生地を使用。

丈夫で、通気性・吸湿性・保湿性に優れ、シーズンを問わず快適に着用できます。

・生地には毛羽立ちを抑えた糸を使用し、なめらかな肌触りを実現。

・脇下に縫い目のないフラットな「丸胴タイプ」を採用。

洗濯による斜行（ねじれ）が起きにくく、快適な着心地が続きます。

・首まわりはリブ仕様。着脱がスムーズです。

・Tシャツ内側の肩まわりには、襟伏せテープを取り付ける「タコバインダー始末」を採用。

襟の伸びや型崩れを防ぎ、より快適な着心地を追求しました。

・首元や袖口は、2本の糸で縫い付ける「ダブルステッチ」仕様。

しっかりとした縫製で、長く愛用いただける一枚に仕上げました。

【基本予約受付期間】～2026年3月8日（日）

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

※その他コスパが出展するイベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。

※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。

※コスパ オンラインショップでご注文の場合には、一般販売時期にお届けいたします。

◆権利表記

(C)上海アリス幻樂団(C)GOOD SMILE COMPANY, INC./NextNinja Co., Ltd.

東方LostWordは『東方Project』を原作とした公認二次創作作品です。

発売元：株式会社コスパ

ブランド：二次元コスパ

┗ こだわり派のコアファンに向けて、作品やキャラクターへの深い愛情を表現できるグッズやアパレルを展開。マニアックなネタをデザインに取り入れたアイテムが特徴です。

※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。

※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。

