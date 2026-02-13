炭酸水ディスペンサー「PUREZZA」、「HCJ 2026 第54回 国際ホテル・レストランショー」に出展

アルコニックス株式会社

アルコニックス株式会社（東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員 CEO：手代木 洋、以下、アルコニックス）は、2026年2月17日（火）～20日（金）の期間に東京ビッグサイトにて開催される「HCJ 2026 第54回 国際ホテル・レストランショー」（以下、HCJ）に出展いたします。

本年のHCJでは、ホテル・レストラン業界全体で「省人化」「人手不足対策」が重要キーワードとなっています。深刻化する人材不足の中、飲料オペレーションの効率化とコスト削減を同時に実現するソリューションへの関心がこれまで以上に高まっています。

「PUREZZA」は、水道水から直接浄水・炭酸水を生成するため、ペットボトルの発注・検品・在庫管理・廃棄といった飲料オペレーションにかかる人的負担を大幅に削減します。さらに、ボトル飲料からの切り替えによる飲料コストの削減に加え、世界の一流ホテルで採用されている「PUREZZA」ブランドのウォーターサービスは、施設の付加価値向上とサステナブル経営の双方に貢献します。

展示ブースでは、こうした「PUREZZA」ソリューションの導入メリットを実際にご体感いただくとともに、事前来場エントリー特典や、メキシコ政府認定の資格を持つバーテンダーによるオリジナルドリンクの提供など、ご来場の皆さまにお楽しみいただける特別企画をご用意しています。

■ブース概要

日程：2026年 2月17日（火）～20日（金） 10:00～17:00（※最終日16:30まで）

場所：東京ビッグサイト 東 6 ホール（小間番号：E6-P06）

主催：一般社団法人 日本能率協会、一般社団法人 日本ホテル協会 ほか

公式 HP：https://www.jma.or.jp/hcj/

入場料：無料（事前の来場登録が必要です）

■「PUREZZA」ソリューションが実現する 3つの価値

人手不足が深刻化するホテル・レストラン業界において、「PUREZZA」は単なる炭酸水ディスペンサーに留まらない、経営課題を解決するトータルソリューションとしてご提案いたします。

省人化・業務効率化

ペットボトルの発注・検品・在庫管理・廃棄作業が不要に。水道直結型だから、飲料オペレーションにかかる人的負担を大幅に軽減します。

飲料コスト削減

ボトル飲料からの切り替えで、飲料仕入コストを大幅に削減。定額のリース料で炭酸水・冷水が使い放題になります。

付加価値向上

世界の一流ホテルで採用されるプレミアムブランド。「きめ細かい泡」の炭酸水がゲスト体験を格上げします。

会場では、実際に「PUREZZA」の炭酸水を試飲いただきながら、省人化やコスト削減の具体的なシミュレーションをご確認いただけます。人手不足時代の経営課題にお応えする「PUREZZA」ソリューションを、ぜひ会場にてご体感ください。

■ブース特別企画

【BONUS 1】事前来場エントリー特典

メルマガ・招待状・ニュースリリースに掲載のQRコードから事前来場エントリーをいただいた方に、「PUREZZA」オリジナルの「ペタローザボトル（350mL）」などのオリジナルグッズをプレゼントいたします。（※数量限定・なくなり次第終了）

アルコニックスブース 事前来場エントリー QRコード

【BONUS 2】常時ドリンクサービス

会期中、東京・大井町のテキーラ専門バー「Gatito（ガティート）」オーナーバーテンダー・伊藤 裕香氏による、当日限定のオリジナル・テキーラハイボール 2種類とノンアルコールドリンクをご提供いたします。

「PUREZZA」ウォーターの「きめ細かい泡」が、熟成テキーラの高級感ある香りを引き立てる、ここでしか味わえない特別な一杯をお楽しみいただけます。

■Special Guest

伊藤 裕香（いとう ゆか）氏プロフィール

東京・大井町のテキーラ専門バー「BAR Gatito」オーナーバーテンダー。500種以上のプレミアムテキーラとメスカルを扱い、都内屈指の専門店として知られる。

日本テキーラ協会認定グラン・マエストロ・デ・テキーラ。日本メスカル協会認定メスカレロ。鮭×テキーラのペアリングを提案する「鮭テキ協会」会長としても活動し、“テキーラの女王”としてメディアにも多数登場。

全国でイベントや講座を通じてテキーラ文化を広めている。

アガベやテキーラの魅力を発信する伊藤氏主催のイベント「AGAVE SUMMIT 2024」における炭酸水ディスペンサーの活躍や、営業担当者が抱くビジョンを、アルコニックスのオウンドメディア「ALCONIX’s BluePrint」にてご覧いただけます。

『【Waterlogic(R)が往く】プロが認めた炭酸水で飲む「真の」テキーラ＠ AGAVE SUMMIT in 湯布院』

https://www.alconix.com/media/owned/2024/10/07/Waterlogic-Yufuin.html

■炭酸水ディスペンサー「PUREZZA」とは？

「PUREZZA」は、世界の一流ホテルやミシュラン星付きレストランなど、海外では既に 10,000 台以上使用されている大容量炭酸水ディスペンサーのトップブランドです。ホテル・レストラン業界では、プラスチックボトルの削減が世界的な潮流となっており、また、日本において無糖炭酸水の需要増を受け、導入店舗を増やしています。

「PUREZZA」公式サイト：https://www.purezzawater.jp/

【アルコニックス株式会社】（東証プライム：3036）

代表者：代表取締役 社長執行役員 CEO 手代木 洋

所在地：〒100-6112 東京都千代田区永田町二丁目11番1号 山王パークタワー12階

事業内容：非鉄金属及びレアメタル、レアアース等の製品並びに原材料等の輸出、輸入及び国内販売