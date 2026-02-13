【神奈川県鎌倉市】販売用不動産（ホテル開発用地）の売却に関するお知らせ
霞ヶ関キャピタル株式会社
会 社 名：霞ヶ関キャピタル株式会社
霞ヶ関キャピタル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：河本幸士郎、以下「当社」）は、当社がソーシングおよび企画立案をおこなった神奈川県鎌倉市のホテル開発用地につきまして、本日売却決済し、開発フェーズに移行しましたことを下記のとおりお知らせいたします。
また、当社は本件開発に係るプロジェクトマネジメント業務を受託しており、引き続き本件開発に携わってまいります。
1．プロジェクト概要
2． 売却先
3． 取引価格
取引価格につきましては、当社と売却先との守秘義務契約により公表を控えさせていただきます。
4． 今後の見通し
上記開発用地の売却につきましては、2026年8月期連結業績予想に織り込み済です。なお、履行義務の充足（売却決済）時点に売上を計上しております。
■ホテル開発予定案件一覧
■ホテル運営中施設一覧
■会社情報
会 社 名：霞ヶ関キャピタル株式会社
設 立：2011年9月
代 表：代表取締役CEO 河本 幸士郎
本 社：〒100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目2番1号 霞が関コモンゲート西館28階
資 本 金：485億86百万円（資本準備金含む）※2025年11月末日現在
従業員数：349名（単独）※2025年8月末日現在
主な事業：不動産コンサルティング事業（物流施設開発、ホテル開発、ヘルスケア施設開発、海外事業）