キリンホールディングス株式会社

キリンホールディングス株式会社（社長 COO 南方健志、以下キリン）は、日本を除くヘルスサイエンス領域のBtoC事業を統括する新会社「Kirin Health Science International Pty Ltd（以下KHSI）」を2026年4月1日に設立します。

世界的に拡大する健康需要を確実に取り込み、アジアパシフィック最大級のヘルスサイエンスカンパニーを目指すための体制強化の一環として、海外事業の統括と高度化を担うKHSIを設立します。これにより、これまで各地域で個別に行われてきた事業運営を、統一されたグローバルブランド戦略と標準化された業務プロセスのもとで一体化し、事業の効率性・一貫性・競争力を強化していきます。

KHSIはアジアパシフィックを中心に多様な生活者に寄り添った価値提供を推進するとともに、Blackmores、FANCL、協和発酵バイオ、小岩井乳業などグループ各社が持つブランド・素材・技術資産や知見を結集し、キリンならではの「内側（サプリメント、食品・飲料）」と「外側（スキンケア、情報・サービス、デバイス）」からのアプローチにより、土台の健康づくりと個別の健康課題解決に貢献し、生活者のウェルビーイング向上に寄与します。

【会社概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73077/table/1445_1_c13509b88fa9cecdf72ddae472b56452.jpg?v=202602130751 ]

キリングループは、自然と人を見つめるものづくりで、「食と健康」の新たなよろこびを広げ、こころ豊かな社会の実現に貢献します。