スマートフォンアプリゲーム『ブラウザ三国志 天』：新武将《韓当》登場！
株式会社マーベラス（代表取締役社長：照井 慎一／所在地：東京都品川区）は、スマートフォンアプリゲーム『ブラウザ三国志 天』（略称：ブラ天）にて2026年2月13日（金）に「新武将《韓当》登場ガチャ」を開始したことをお知らせいたします。
◆「新武将《韓当》登場ガチャ」開催！
新しい★5武将《韓当（かんとう）》が登場！
《韓当》は固有スキルで火計状態の武将に武力ダメージを与える武力タイプ！
新武将《韓当》登場ガチャ開催期間
2026/2/13(金) ～ 2026/3/6(金) 4:59まで
◆「期間限定お得パック」登場！
新武将登場記念！お得宝玉 4,000個
通常商品よりも宝玉が増量でお得！
販売期間
2026/2/13(金) ～ 2026/2/20(金) 4:59まで
◆『ブラウザ三国志 天』 ゲーム概要
『ブラウザ三国志 天』は、簡単な操作で本格的なシミュレーションが楽しめる、三国志を舞台としたPC/スマートフォン向けアプリゲームです。
乱世を生きる君主として、領地を拡大し戦力を蓄えましょう。仲間とともに同盟を結成し、他の同盟と時に協力、時に争いながら、各地に点在する城を制圧。同盟の勢力を伸ばして、天下統一を目指しましょう！
◆公式Webサイト ＆ X（Twitter） & YouTubeで最新情報を確認しよう！
『ブラウザ三国志 天』の公式Webサイト、公式X（Twitter）、YouTubeアカウントでは『#ブラ天』に関する最新情報やキャンペーン情報などをお届けしてまいります。
■公式Webサイト
https://b3ten-3gokushi.marv.jp/
■公式X
https://x.com/b3ten_3gokushi
■公式YouTube
https://www.youtube.com/@b3ten
●App Store
https://apps.apple.com/jp/app/id6695728620
●Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.Marvelous.b3ten&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.Marvelous.b3ten&hl=ja)
●DMM GAMES
https://dmg-b3ten-3gokushi.marv.jp/
●アプリペイ公式ストア
https://app-pay.jp/app/b3ten
■タイトル：ブラウザ三国志 天
■ゲームジャンル：天下統一！わいわいシミュレーション
■プラットフォーム ：iOS / Android / PC（DMM GAMES）
■配信日：2025年10月22日
■価格：基本無料／アイテム課金制
■権利表記：(C)Marvelous Inc.
