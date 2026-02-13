AI共創型サイト制作サービス「totomoni」提供開始

株式会社クラウドワークス コンサルティング

200名以上のエンジニアが在籍する、DXコンサル・受託開発・エンジニア派遣・SESを手がける株式会社クラウドワークス コンサルティング（本社：東京都港区 代表取締役：大類 光一 以下「CWC社」）は、対話の時間を生み出すAI活用で、顧客との認識齟齬を防ぎながら最短1か月のスピードを両立すると最短1か月のスピードを両立するAI時代の新しいWebサイト制作サービス「totomoni（トトモニ）」（以下、本サービス）を提供開始いたします。

本サービスでは、従来の制作過程で多大な工数を要していた「デザイン実務」をAIによって効率化し、創出したリソースを顧客の潜在ニーズの言語化に充当。要件定義のミーティング中にその場でAIプロトタイプを提示することで、認識の齟齬を排した制作進行を実現します。この新たな共創プロセスにより、合意の質を落とすことなく、通常数ヶ月を要する企業サイトリニューアルを最短1か月で達成いたします。

*1 当社グループ全体の累計数値

AI共創型サイト制作サービス「totomoni」：

お問い合わせはこちら：https://cw-consulting.co.jp/form/contact/(https://cw-consulting.co.jp/form/contact/)

■ AI共創型サイト制作サービス「totomoni」の価値

AIによって時間のかかる作業を効率化し、当社のクリエイターが「顧客の真の価値とは何か」を掘り下げる創造的な時間に注力いたします。密なコミュニケーションを通じて顧客の本質的な課題を解決し、AIを駆使しながらも「人の温かみ」を感じられるアウトプットをお届けいたします。



■AI活用による最短1ヶ月での公開

従来、数ヶ月を要していた構成・デザイン・実装・執筆といった制作工程の「作業」部分を、AIによって効率化します。これにより、通常のWeb制作では3ヶ月～半年かかっていた期間を短縮し、最短1ヶ月でのリリースを可能にします。



■プロトタイプを活用しながら合意形成する制作プロセス

AIの力で「作り直すコスト」を最小限に抑えることで、今までは難しかった「発散」と「収束」のプロセスを何度でも繰り返すことが可能です。プロのデザイナーがAIを使いこなし、AIで作成したプロトタイプをその場で提示しながら顧客のニーズを形にすることで、認識の齟齬を排した制作進行を実現します。

＜プロジェクト体制図＞

AI活用により、各分野の担当者が入れ替わる分業制を捨て、1～2名の専属クリエイターが直接顧客と向き合う体制を構築することができます。

■「totomoni」開発の背景

本サービスの構想は、ある町工場から寄せられた「10年近く企業サイトをリニューアルできていないが、どんな会社に相談していいかわからず、手をつけられていない」という切実な相談から始まりました。調査によれば、BtoB顧客の66.5%(*2)が「企業サイト」を最も重要な情報源とする一方で、57.1%が「情報の古いサイト」を検討対象から外すと回答しています。企業サイトの更新・刷新の停滞は、顧客が問い合わせる前に自社を検討候補から外す「サイレント失注」を招いており、事業成長を阻む機会損失を引き起こしています。

*2 株式会社プラスト「ホームページの重要性に関する調査（2020年）」

：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000049109.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000049109.html)

■責任者コメント

株式会社クラウドワークス コンサルティング ITソリューション事業本部 部長 坂本徹平

クラウドワークスコンサルティングでは、これまで人材事業を通じて企業のIT課題に向き合ってきましたが、現場での課題に触れる中で、人材提供だけでは解決しきれない領域があると感じてきました。人材事業で培った知見をベースに、AIとデザイン受託を組み合わせることで、その課題を補完するために立ち上げたのが「totomoni」です。AIを活用することでリソースを最適化し、制作過程で起こりがちな情報の分断を抑えることで、人はより創造的なデザインやお客様との対話に集中できます。その結果、途中での認識合わせや改善を重ねながら進めることができ、意図や背景を丁寧に反映したアウトプットを提供できると考えています。



■株式会社クラウドワークス コンサルティングについて

会社名：株式会社クラウドワークス コンサルティング

代表者：代表取締役 大類 光一（株式会社クラウドワークス 取締役常務執行役員）

所在地：東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ 森JPタワー 28階

事 業：人材紹介・採用支援・キャリアカウンセリング事業、ITソリューション事業

資本金：5,100万円

URL：https://cw-consulting.co.jp/

■クラウドワークス グループ（株式会社クラウドワークス）について

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 吉田 浩一郎

所在地：東京都港区麻布台一丁目3-1 麻布台ヒルズ 森JPタワー 28階

設 立：2011年11月11日

事 業：インターネットサービスの運営

資本金：28億1004万円 ※2025年12月末現在

URL：https://crowdworks.co.jp/



▼エンジニア採用強化中

https://hrmos.co/pages/cw-consulting/jobs(https://hrmos.co/pages/cw-consulting/jobs)



▼運営サービス：

DXコンサルティング：https://cw-consulting.co.jp/services/dx-consulting/

ITソリューション：https://cw-consulting.co.jp/services/it-solution/

人材採用ソリューション：https://cw-consulting.co.jp/services/hr-solution/

【本件に関する問い合わせ先】

株式会社クラウドワークスコンサルティング

