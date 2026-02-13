ライフネット生命 代表取締役社長 横澤淳平が、グローバルカンファレンス「ITC Japan 2026」に登壇

ライフネット生命保険株式会社

ライフネット生命保険株式会社（URL：https://www.lifenet-seimei.co.jp/ 本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横澤淳平）は、2026年2月25日（水）より開催されるグローバルカンファレンス「ITC Japan 2026」において、代表取締役社長の横澤淳平が登壇することをお知らせいたします。

当日は、「販売から関係へ：チャネルの存在価値を再定義する」と題したセッションに登壇します。テクノロジーの進化がどのような変革をもたらすのか、またAI活用によって描かれる未来の市場構造などについて、業界のリーダーたちと共に議論を深める予定です。

- ITC Japan とは？

保険業界におけるイノベーションと変革を推進する世界最大規模の保険とテクノロジーを掛け合わせたインシュアテックイベント「ITC （InsureTech Connect）」の日本国内市場に焦点を当てたイベントです。保険会社、テック企業、投資家、起業家など、世界中から保険エコシステムのキーマンが集結します。 最先端の技術動向やビジネスモデルの共有、デジタル変革（DX）を加速させるネットワーキングの場として、日本の保険業界の未来を形作る重要なプラットフォームとなっています。

- ITC Japan 2026

・開催日程： 2026年2月25日（水）2月26日（木）

・会場： 虎ノ門ヒルズフォーラム

・共催： Clarion Events Pte Ltd 、Plug and Play Japan株式会社

・公式サイト： https://asia.insuretechconnect.com/japan

※詳細は公式サイト(https://asia.insuretechconnect.com/japan/2026-agenda)をご覧ください

- 登壇セッション

・日時：2026年2月26日 16時30分～17時00分

・タイトル： 販売から関係へ：チャネルの存在価値を再定義する

近年、保険業界ではAI技術の急速な発展と、顧客接点の多様化を支える規制改革が進んでいます。本セッションでは、従来のチャネルの枠を超え、テクノロジーがどのように顧客体験を再定義し、新しい市場構造を構築していくのかを考察します。

- 代表取締役社長 横澤淳平 プロフィール

2003年、NTTデータネッツ株式会社（現 株式会社NTTデータ フィナンシャルテクノロジー）入社。2008年5月にライフネット生命保険株式会社に入社。営業本部KDDI事業部長、お客さまサービス本部事務企画部長などを歴任。2021年より取締役としてシステム戦略本部を管掌し、デジタルを基盤とした顧客体験の向上を牽引。2024年6月に上級執行役員（IT戦略部・システム企画部・システム運用部・データサイエンス推進室担当）を経て、2025年6月より代表取締役社長に就任（現職）。「生命保険を、もっと便利に。もっと身近に。」することを目指し、テクノロジーを核とした経営を推進している。

ライフネット生命について URL： https://www.lifenet-seimei.co.jp/(https://www.lifenet-seimei.co.jp/)

ライフネット生命は「正直に経営し、わかりやすく、安くて便利な商品・サービスを提供することで、お客さま一人ひとりの生き方を応援する」という経営理念を、「ライフネットの生命保険マニフェスト」にまとめ、営業開始から一貫してお客さま視点に立った生命保険をお届けしています。オンライン生保のリーディングカンパニーとして、デジタルテクノロジーを活用しながら、「安心して、未来世代を育てられる社会」の実現を目指します。