【グラッドキューブ】執行役員就任に関するお知らせ

株式会社グラッドキューブ

株式会社グラッドキューブ（本社：大阪市中央区 代表取締役 CEO 金島 弘樹 以下、グラッドキューブ）は2026年2月13日（金）開催の取締役会において、下記のとおり執行役員人事を決定しましたので、お知らせいたします。





■新任執行役員の就任（2026年3月1日付）

■本人事の背景

篠原氏は、新日本有限責任監査法人において長年にわたり上場企業および上場準備会社の監査業務に従事した後、複数の事業会社において取締役 CFO 等を歴任してまいりました。 これまで、資金調達、資本政策の策定、内部管理体制の整備、IPO 準備、および決算体制の構築など、企業の成長段階に応じた経営管理実務を幅広く牽引してきた豊富な実績を有しています。

当社は現在、事業拡大に伴う経営管理体制の強化および財務戦略の高度化を最優先課題の一つとして掲げております。篠原氏が執行役員に就任することで、同氏の持つ財務・会計における高度な専門的知見を活かし、当社グループの経営基盤のさらなる強化と持続的な企業価値の向上を加速させてまいります。

■就任時期

2026年3月1日

■株式会社グラッドキューブ（証券コード：9561）について

グラッドキューブのビジョンは「世界中の人々に笑顔と喜び（ glad ）を届ける」ことです。私たちが目指すのは、人にやさしいだけでなく世界に立ち向かえる信念や強さを持ち、ワクワクさせるテックカンパニーを目指します。

また、最先端の技術を追求するテクノロジー企業として、日本を牽引する存在へ成長することを目指しています。

事業内容は、顧客のマーケティング活動を支援するマーケティング DX 事業（サイト解析・改善ツール「 SiTest（サイテスト）」、インターネット広告運用代行等）、テクノロジー事業（スポーツデータ解析メディア「 SPAIA（スパイア）」、生成AIを用いた DX 開発）の2軸で幅広いサービス、プロダクトを展開しています。

所在地 ：大阪府大阪市中央区瓦町2-4-7 新瓦町ビル8F

代表者名：代表取締役 CEO 金島 弘樹

事業内容：SaaS、広告運用代行、SPAIA の開発・運営、企画提案型の DX 開発等

公式HP ：https://corp.glad-cube.com/