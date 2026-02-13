【1,200名完売御礼】「えの恋ナイト～夜の水族館まるごと出会いの舞台～」開催報告

株式会社リンクバル

株式会社リンクバル（本社：東京都中央区、代表取締役社長：吉弘和正、証券コード：6046、以下「リンクバル」）は、運営するイベントECサイト「machicon JAPAN」において、リンクバル主催の大型リアルイベント【えの恋ナイト、以下「本イベント」】を1,200名完売で開催いたしましたので、下記のとおりご報告いたします。

■えの恋ナイト～夜の水族館まるごと出会いの舞台～

本イベントは、夜の新江ノ島水族館を特別に貸し切り、「まだ知らない誰かと出会う」をテーマに光ゆらめく夜の水族館の中、参加者同士が自然と交流できる仕掛けやキッカケを通じて特別な出会いをお届けするために開催されました。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/4786/table/729_1_053cf625f182c73330c56025abb90989.jpg?v=202602130351 ]

■当日の様子と主な内容

独身男女1,200名（男性：600名 女性：600名）が閉館後の新江ノ島水族館に集結し、非日常的な空間で特別な出会いを体験しました。

※画像は個人の特定を防ぐため一部モザイク処理をおこなっています

受付・入館

受付がお済みの方から新江ノ島水族館に入館。皆さん少し緊張気味の面持ちでしたが、協賛企業の株式会社エイワのチョコマシュマロを受け取ると笑顔がこぼれていました。中にはそのマシュマロを女性にプレゼントして会話のきっかけにする男性もいらっしゃいました。

チョコマシュマロを受け取る参加者

トークタイムスタート

大水槽の前や新江ノ島水族館の名物のクラゲファンタジーホールで、異性との会話を楽しんでいました。薄暗い館内と水槽から差し込む光が、幻想的でムードがあり、参加者の出会いを後押ししていたように感じます。

大水槽前クラゲファンタジーホール

盛り上がりも最高潮に

イベント内では通常のお酒とソフトドリンクとは別に協賛企業の株式会社 獺祭のブースで獺祭が提供されました。お酒が進むにつれ緊張が解けたのか、積極的に声をかけて話す方や笑顔の方も増えた印象でした。

獺祭ブース乾杯をする参加者

イベント内コンテンツを満喫

イベント内では、配られたパズルがはまるお相手を探すゲーム「運命のパズルピースマッチング」や、新江ノ島水族館の公式キャラクター『あわたん』と写真が撮れるフォトスポットなどコンテンツが盛りだくさん。フォトスポットではゲームでマッチングした方や仲良くなったグループで写真を撮る方など大人気スポットとなりました。

フォトスポットで写真を撮る参加者

■参加者の反応

イベント終了後のアンケートでは、参加者の95％以上から「満足」または「非常に満足」との回答を得ており、参加体験に対する評価は非常に高い結果となりました。

また、参加者からは、

- 「大規模イベントならではの一体感を感じられた」- 「リアルでの交流機会の価値を改めて実感した」

といった声も寄せられており、リアルイベントに対するニーズを改めて確認する機会となりました。

■今後の展望

「machicon JAPAN」は今後、「えの恋ナイト～夜の水族館まるごと出会いの舞台～」の様な大規模かつエンタメ性が高いイベントの全国展開に注力していき、会員の方々にたくさんの出会いとワクワクを届ける活動を促進してまいります。

■開催希望の水族館と協賛について

イベント開催をご希望の水族館様、ならびに協賛をご希望の企業様はこちら(https://linkbal.co.jp/contact/other/)よりお問い合わせください。

■株式会社リンクバルとは（https://linkbal.co.jp/）

リンクバルは「出会いを作るプロ集団」として、人との出会いに楽しさを見出してもらえるよう、一人ひとりの可能性が広がる様々な「出会い」をワンストップでつなぐプラットフォームを提供しています。事業は、イベントECサイト『machicon JAPAN』や恋活・婚活マッチングアプリ『CoupLink』、1対1で出会えるカフェラウンジ『1on1 for Singles』で出会いのきっかけをつくり、カップル成立後は『Pairy』でサポートを行っております。当社は多くのパートナー企業様をはじめ様々なステークホルダーとのつながりによって大きく成長してきました。つながりの大切さを知っているからこそ、そこから生まれる感動や刺激をユーザーの皆様に届けてまいります。

【提供サービス】

・machicon JAPAN（https://machicon.jp/）

machicon JAPAN（マチコンジャパン）は、日本全国で行われるオンライン・オフラインイベントを掲載しております。独身男女の出会いの場だけではなく、さまざまな体験や学び、あらゆる魅力的な「コト」をラインナップし、ワンストップ型の『コト消費のプラットフォーム』を目指しています。

・CoupLink（https://couplink.jp/）

CoupLink（カップリンク）は、真剣に恋活・婚活をはじめたい人のためのマッチングアプリです。お客様の「恋人を作りたい」という想いは、私たちのミッションでもあり、「お客様一人ひとりの恋人ができるまでをサポートする」をコンセプトに運営しています。

・1on1 for Singles（https://1on1.singles）

全ての「おひとり様」に向けた新たな1対1の出会いのサービスです。ワンランク上のプレミアムな空間で、上質な出会いをお届けいたします。

・KOIGAKU（https://machicon.jp/koigaku/）

KOIGAKU（コイガク）は 、恋に悩む大人の女性の恋愛を応援する「恋を学ぶ」情報サイトです。

・Pairy（https://pairy.com/）

大人のカップルが思い出をつくり、残していくためのサービスです。 2人だけのアルバムで写真の簡単整理や、デートプランの検索、デートの日程調整が簡単で男女問わず楽しめる機能が満載です。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/4786/table/729_2_449561aede347f9c460befe7fc7c3a56.jpg?v=202602130351 ]