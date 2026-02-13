【開催報告】累計受講者数3,000名以上！プロジェクトリーダー実践研修「TREND-PL(R)」を開催しました｜株式会社リンプレス

株式会社リンプレス

企業向けDX人材育成研修を提供する株式会社リンプレス（本社：東京都港区、代表取締役社長：三宮壮、以下「リンプレス」）は、2026年2月3日（火）～2月6日（金）に琵琶湖マリオットホテルにおいて、プロジェクトリーダー実践研修「TREND‑PL(R)」を開催しましたので、お知らせします。

■プロジェクトリーダー実践研修「TREND-PL(R)」の概要

「TREND‑PL(R)」では、仮想プロジェクトを題材に、プロジェクトの（1）準備、（2）発足、（3）進行という3つの重要局面において、プロジェクトリーダーが果たすべき役割や実務を体験的に学びます。

詳細を見る :https://www.linpress.co.jp/service/project-leader

第111回の開催となった今回は、大手メーカー、食品、金融、不動産など多様な業種から総勢40名にご参加いただき、参加者同士によるグループ討議（他流試合）を通じて、リーダーシップやコミュニケーションなどのコンピテンス（プロジェクト推進力）の習得を目指すプログラムを実施しました。

■反響・評価

プログラム終了後、参加者からは次のような声が寄せられました。

■今後の展開

- 「これまで上手くいった／いかなかったプロジェクトの原因が研修を通じて明確になった」- 「実務では、PQCDSM‑SRモデルを用いたプロジェクト状況の分析が活用できそう」- 「プレゼンテーションでの見せ方・報告の仕方、チームビルディングの方法が勉強になった」

次回「TREND‑PL(R)」は、2026年7月7日（火）～7月10日（金）にホテル日航成田での開催を予定しています。

今後もDX・ITプロジェクトを主導するプロジェクトリーダーの育成を通じて、企業のDX推進に貢献してまいります。

■株式会社リンプレスについて

リンプレスは“社会のデジタル化を促進し、未来の変革を実現する”をミッションとして、企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援のサービスを提供しています。実際の現場から得た経験と知識を提供し、企業のDX推進をご支援しています。

会社名：株式会社リンプレス

所在地：〒108-0075 東京都港区港南2丁目16番3号 品川グランドセントラルタワー23階

代表者：代表取締役社長 三宮壮

設立：2017年4月1日

株主：株式会社リンクレア（100％）

資本金：5,000万円

事業内容：企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援

URL：https://www.linpress.co.jp/