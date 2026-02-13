コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス　新任代表取締役の就任に関するお知らせ

コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社

コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社（本社:東京都港区、代表取締役社長: カリン・ドラガン、以下 当社）は、2026年3月26日付で、現在当社執行役員 役員室長 兼 社長補佐、および当社の100％子会社であるコカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社の執行役員フードサービスカンパニー プレジデント 兼 最高経営戦略責任者 兼 経営戦略本部長、ならびにコカ・コーラ カスタマー マーケティング株式会社の代表取締役社長を務める荷堂真紀が、当社の代表取締役副社長に就任することが内定しましたので、お知らせいたします。

本就任につきましては、本年3月開催の定時株主総会の承認を経て、その後の取締役会において、正式決定する予定です。

荷堂はこれまで当社の執行役員として、経営戦略、営業、調達などさまざまな領域において、変革を力強くけん引し、当社の持続的な成長に貢献しており、このたび当社初となる女性の代表取締役に就任する予定です。豊富なリーダーシップ経験を活かし、中期経営計画「Vision 2030」に掲げる意欲的な目標の達成に向けた取り組みを牽引してまいります。

新任代表取締役の氏名および略歴

新役職名 ： 代表取締役副社長

氏名（よみがな） ： 荷堂 真紀（かどう まき）

生年月日 ： 1969年2月16日

略歴：

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53655/table/304_1_df4e651c5ca267f3359da3a57c79f6c9.jpg?v=202602130751 ]

※ニュースリリースに記載された情報は、発表日現在のものです。